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Травников попросил Мутко не отбирать землю у ГПНТБ

Обращение к вице-премьеру подписали губернатор и министр науки и высшего образования

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Здание библиотеки больше не может вмещать новые книги

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал обращение к заместителю председателя правительства РФ и председателю правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и эффективности использования земельных участков Виталию Мутко с просьбой отменить решение, по которому участок возле здания ГПНТБ переходит в распоряжение ДОМ.РФ.

В письме, копия которого имеется в распоряжении НГС, Травников отметил, что проект строительства второй очереди здания библиотеке входит в проект «Академгородок 2.0», который реализуют по поручению Владимира Путина.

«Существующее книгохранилище библиотеки заполнено на 98%, его оставшегося резерва хватит на один-два года. 

Таким образом, строительство нового корпуса книгохранения на прилегающей к библиотеке территории является необходимым условием выполнения ГПНТБ СО РАН требований федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и нормального функционирования библиотеки в дальнейшем», — подчёркивает губернатор.

Сейчас пакет документов, необходимый для включения проекта в федеральную программу, рассматривает Минобрнауки РФ. Ведомство также направило обращение в Минстрой РФ (также имеется в распоряжении НГС), в котором отметило, что поддерживает позицию полпреда президента в СФО Сергея Меняйло и губернатора Новосибирской области.

К обращению Минобрнауки РФ также приложено письмо главы министерства Михаила Котюкова к Виталию Мутко, который выступил против изъятия участка у ГПНТБ. В Минобрнауки на запрос корреспондента НГС не ответили.

О том, что участок, предназначенный для строительства второй очереди ГПНТБ, решили изъять и выставить на торги, стало известно в начале апреля. Как объяснили в ДОМ.РФ, участок решили забрать, потому что он использовался не по назначению.

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КОММЕНТАРИИ (28)

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Директор Мира
7 июн 2019 в 11:43

Сносить библиотеки - это самое последнее дело!!!! Народ, который не бережёт свою историю - не достоит жить!!! Не хочу проводить аналогий, но осталось начать книги сжигать, было уже такое в мировой истории. И не надо кричать про интернет и век цифровых технологий, во всём мире хранятся книги, это считается одной из самых ценных реликвий. Давайте ещё сносить памятники старины. Книги - это знания!!!! Книги - это поэзия. Это наша история!!!

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ГрафДракула
7 июн 2019 в 11:42

Мутко приехал и в библиотеку сходил бы, книжки почитал бы. Английский подтянул бы свой.

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УсыНадежды
7 июн 2019 в 11:45

Нам библиотеки нужны или парки. Не надо нам там дома. Правильно что защищают участок этот.