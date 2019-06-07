Травников попросил Мутко не отбирать землю у ГПНТБ

В письме, копия которого имеется в распоряжении НГС, Травников отметил, что проект строительства второй очереди здания библиотеке входит в проект «Академгородок 2.0», который реализуют по поручению Владимира Путина.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал обращение к заместителю председателя правительства РФ и председателю правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и эффективности использования земельных участков Виталию Мутко с просьбой отменить решение, по которому участок возле здания ГПНТБ переходит в распоряжение ДОМ.РФ.

«Существующее книгохранилище библиотеки заполнено на 98%, его оставшегося резерва хватит на один-два года.

Таким образом, строительство нового корпуса книгохранения на прилегающей к библиотеке территории является необходимым условием выполнения ГПНТБ СО РАН требований федерального закона № 77- ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и нормального функционирования библиотеки в дальнейшем», — подчёркивает губернатор.



Сейчас пакет документов, необходимый для включения проекта в федеральную программу, рассматривает Минобрнауки РФ. Ведомство также направило обращение в Минстрой РФ (также имеется в распоряжении НГС), в котором отметило, что поддерживает позицию полпреда президента в СФО Сергея Меняйло и губернатора Новосибирской области.



К обращению Минобрнауки РФ также приложено письмо главы министерства Михаила Котюкова к Виталию Мутко, который выступил против изъятия участка у ГПНТБ. В Минобрнауки на запрос корреспондента НГС не ответили.



О том, что участок, предназначенный для строительства второй очереди ГПНТБ, решили изъять и выставить на торги, стало известно в начале апреля. Как объяснили в ДОМ.РФ, участок решили забрать, потому что он использовался не по назначению.

