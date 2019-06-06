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Наука

Компанию из Академгородка назвали единорогом — её стоимость оценили в 1 миллиард долларов

OCSiAl выпускает нанотрубки, а также мотоциклы по уникальной технологии

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В список попадают только частные компании, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов

Фото: ocsial.com

Новосибирскую компанию из Академгородка OCSiAl внесли в список компаний-единорогов — в него попадают только частные компании, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов.

Список компаний-единорогов опубликовали на сайте информационной платформы CB Insights. Она специализируется на анализе данных о венчурном капитале, стартапах, патентах и партнёрствах.

OCSiAl — единственная российская компания в списке. Она занимается выпуском дешёвых одностенных углеродных нанотрубок. Её стоимость в списке компаний-единорогов оценена в 1 миллиард долларов. Уточняется, что инвесторами компании является «Роснано» и A&NN — инвестиционный холдинг, фокусирующийся на российском рынке.

В списке в столбце «страна» у компании указан Люксембург — там находится главный офис OCSiAl, а производство сосредоточено в новосибирском Академгородке.

OCSiAl в 2009 году создал новосибирский учёный, член-корреспондент РАН Михаил Предтеченский совместно с красноярским миллиардером Юрием Коропачинским и предпринимателями Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. С 2013 года в число акционеров компании вошла корпорация «Роснано». 

В 2017 году компания объявила о выпуске мотоциклов по собственной технологии.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 20:12

Поздравляю, стоимость моего ЧОПа оценена в 2 млрд $

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serega-rio
6 июн 2019 в 20:35

Уже комменты читать противно из-за идиотов пишущих всякую фигню

Гость
6 июн 2019 в 20:42

Впускает мотоциклы? Где купить можно? Лет 7 назад один анонсировали, так и не выпускают, только прототип стоит в их здании. Еще один скутер пару лет назад заявили - где они?
Сколько в компанию вложено, это один вопрос, реальная рыночная стоимость - то другой. Можно оценить и в 100 млрд, кто купит? Нанотрубки они массово так и не внедряют в существующие материалы, помнится хотели делать защитное покрытие для бутылок и в цемент добавлять, а так же в краску. Как с этим дело обстоит?
Сотрудников-старожилов их в академе не видать.