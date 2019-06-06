Компанию из Академгородка назвали единорогом — её стоимость оценили в 1 миллиард долларов

OCSiAl — единственная российская компания в списке. Она занимается выпуском дешёвых одностенных углеродных нанотрубок. Её стоимость в списке компаний-единорогов оценена в 1 миллиард долларов. Уточняется, что инвесторами компании является «Роснано» и A&NN — инвестиционный холдинг, фокусирующийся на российском рынке.

Список компаний-единорогов опубликовали на сайте информационной платформы CB Insights. Она специализируется на анализе данных о венчурном капитале, стартапах, патентах и партнёрствах.

Новосибирскую компанию из Академгородка OCSiAl внесли в список компаний-единорогов — в него попадают только частные компании, чья стоимость превысила 1 миллиард долларов.

В списке в столбце «страна» у компании указан Люксембург — там находится главный офис OCSiAl, а производство сосредоточено в новосибирском Академгородке.

OCSiAl в 2009 году создал новосибирский учёный, член-корреспондент РАН Михаил Предтеченский совместно с красноярским миллиардером Юрием Коропачинским и предпринимателями Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. С 2013 года в число акционеров компании вошла корпорация «Роснано».

В 2017 году компания объявила о выпуске мотоциклов по собственной технологии.

