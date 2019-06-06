«Не успели замечания поправить»: почему на самом деле провалился проект станции «Спортивная»

В мэрии заявили, что намерены получить одобрение государственной экспертизы по проекту строительства станции метро «Спортивная» уже в начале июля — отрицательное заключение никак не повлияет на сроки строительства.
Об этом корреспонденту НГС рассказал директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС» занималось разработкой проекта станции. — Прим. ред.) Александр Мысик. Проект станции метро «Спортивная» не прошёл 5 июня госэкспертизу.
«Мы не успели все замечания поправить до направления [на экспертизу]. Сейчас в проекте осталось процентов 10 того, что нужно поправить, и мы внесём эти правки.
Будем подавать через отрицательное заключение. Планируем к началу июля получить одобрение», — рассказал он.
По словам Мысика, отрицательное заключение никак не отразится на сроках подготовки и строительства станции метро «Спортивная».
«В июле будем торги проводить по строительству, а в скором времени начнём подготовку площадки. Это установка ограждений, вынос коммуникаций, так как это режимный объект, будет установка проходных пунктов», — озвучил планы Александр Мысик.
Дополнение: позднее в мэрии уточнили, что полученные замечания относятся к охране окружающей среды, пожарной безопасности и организации строительства. «В настоящий момент МУП "УЗСПТС" подготовило практически все ответы на замечания экспертов и предполагает подачу документов на повторную экспертизу», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС.
Станцию метро «Спортивная» должны построить совместно с новым ЛДС на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Её первые эскизы появились в июне 2018 года. Тогда эксперты говорили, что станция метро будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы.
Чтобы поток людей, который пойдёт из ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.
На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей.