«Не успели замечания поправить»: почему на самом деле провалился проект станции «Спортивная»

В мэрии заявили, что намерены получить одобрение государственной экспертизы по проекту строительства станции метро «Спортивная» уже в начале июля — отрицательное заключение никак не повлияет на сроки строительства.

Об этом корреспонденту НГС рассказал директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС» занималось разработкой проекта станции. — Прим. ред.) Александр Мысик. Проект станции метро «Спортивная» не прошёл 5 июня госэкспертизу.

«Мы не успели все замечания поправить до направления [на экспертизу]. Сейчас в проекте осталось процентов 10 того, что нужно поправить, и мы внесём эти правки.