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Дороги и транспорт

«Не успели замечания поправить»: почему на самом деле провалился проект станции «Спортивная»

Метростроители заявили, что отказ госэкспертизы не помешает выйти в июле на торги

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Отрицательное заключение экспертизы не отразится на сроках строительства станции метро (на фото — макет станции метро «Спортивная»), уверяют власти

Фото: Александр Ощепков

В мэрии заявили, что намерены получить одобрение государственной экспертизы по проекту строительства станции метро «Спортивная» уже в начале июля — отрицательное заключение никак не повлияет на сроки строительства.

Об этом корреспонденту НГС рассказал директор «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС» занималось разработкой проекта станции. — Прим. ред.) Александр Мысик. Проект станции метро «Спортивная» не прошёл 5 июня госэкспертизу

«Мы не успели все замечания поправить до направления [на экспертизу]. Сейчас в проекте осталось процентов 10 того, что нужно поправить, и мы внесём эти правки. 

Будем подавать через отрицательное заключение. Планируем к началу июля получить одобрение», — рассказал он.

По словам Мысика, отрицательное заключение никак не отразится на сроках подготовки и строительства станции метро «Спортивная».

«В июле будем торги проводить по строительству, а в скором времени начнём подготовку площадки. Это установка ограждений, вынос коммуникаций, так как это режимный объект, будет установка проходных пунктов», — озвучил планы Александр Мысик.

Дополнение: позднее в мэрии уточнили, что полученные замечания относятся к охране окружающей среды, пожарной безопасности и организации строительства. «В настоящий момент МУП "УЗСПТС" подготовило практически все ответы на замечания экспертов и предполагает подачу документов на повторную экспертизу», — сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС.

Станцию метро «Спортивная» должны построить совместно с новым ЛДС на левом берегу, между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Её первые эскизы появились в июне 2018 года. Тогда эксперты говорили, что станция метро будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. 

Чтобы поток людей, который пойдёт из ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей.

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метростроительствоэкспертиза

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КОММЕНТАРИИ (17)

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Директор Завода (Ржака)
6 июн 2019 в 19:03

Станция метро нужна. Победители МЧМ (Канада) должны увидеть новую станцию.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 18:57

Потому что нет смысла строить метро, если у всех автомобили.

Местный
6 июн 2019 в 19:02

Многие проекты не проходят с первого раза, так что это просто дело времени.