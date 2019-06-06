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Авто

Корейцы из KIA переделали популярную легковушку в новый кроссовер

На базе популярного KIA Ceed сделали кроссовер XCeed

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Кроссовер выше и длиннее легкового Ceed

Фото: KIA Motors

Корейская KIA Motors раскрыла изображения нового кроссовера XCeed. Автомобиль построен на базе легкового автомобиля С-класса KIA Ceed третьего поколения, представленного в прошлом году. Таким образом, семейство Ceed становится самым массовым в линейке корейской марки, насчитывая уже 4 модели.
 

«Сейчас продается хетчбэк Ceed, легковой универсал Ceed SW, универсал ProCeed», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра KIA «Мегапарк».

Кроссовер имеет увеличенный по сравнению с легковушками клиренс, при этом у него сохранена низкая установка кресел ради спортивной посадки. Автомобиль больше в длину (4380 мм), а его багажник (426 л) вместительней, чем у легкового Ceed. В оснащение машины войдут цифровая приборная панель, увеличенный экран мультимедийной системы, пакет электронных систем безопасности. 

Ранее компания KIA заявляла о выходе на российский рынок кроссовера Seltos, однако его изображения и характеристики пока держатся в секрете. 

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Дмитрий Косенко

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Kia XCeedновые авто

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КОММЕНТАРИИ (4)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 21:01

Езжу на Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска. Намного лучше.

Гость
6 июн 2019 в 21:17

Да наши прулеведра в 100 раз лучше все вместе взятых этих сидов.

elka
6 июн 2019 в 21:22

Все машины новые на одну морду сейчас, одношерстные, никакой индивидуальности,разница лишь в логотипе.