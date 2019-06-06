Корейцы из KIA переделали популярную легковушку в новый кроссовер

Кроссовер имеет увеличенный по сравнению с легковушками клиренс, при этом у него сохранена низкая установка кресел ради спортивной посадки. Автомобиль больше в длину (4380 мм), а его багажник (426 л) вместительней, чем у легкового Ceed. В оснащение машины войдут цифровая приборная панель, увеличенный экран мультимедийной системы, пакет электронных систем безопасности.

Корейская KIA Motors раскрыла изображения нового кроссовера XCeed. Автомобиль построен на базе легкового автомобиля С-класса KIA Ceed третьего поколения, представленного в прошлом году. Таким образом, семейство Ceed становится самым массовым в линейке корейской марки, насчитывая уже 4 модели.

Ранее компания KIA заявляла о выходе на российский рынок кроссовера Seltos, однако его изображения и характеристики пока держатся в секрете.

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