Дорог не хватает: в мэрии объяснили, почему на Акатуйском мало общественного транспорта

«На существующей уличной сети ж/м "Акатуйский" отсутствуют оборудованные элементы транспортной инфраструктуры, что препятствует организации движения подвижного состава большого класса на указанный жилой массив, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС. — Вопрос о запуске автобусного маршрута увязан с развитием уличной сети жилого массива, в том числе строительством автодороги с выходом на улицу Бородина».

По информации мэрии, сейчас специалисты анализируют пассажиропоток Акатуйского жилмассива. Если окажется, что перевозчик не справляется, рассмотрят вопрос об увеличении количества машин на маршруте.

