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Дороги и транспорт
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Дорог не хватает: в мэрии объяснили, почему на Акатуйском мало общественного транспорта

Большие автобусы пускать сюда пока не планируют

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Пока маршрут № 10 — единственный общественный транспорт на Акатуйском жилмассиве

Фото: Ольга Бурлакова

Мэрия Новосибирска объяснила проблемы с общественным транспортом на Акатуйском жилмассиве — большие автобусы невозможно запустить из-за отсутствия дороги. 

«На существующей уличной сети ж/м "Акатуйский" отсутствуют оборудованные элементы транспортной инфраструктуры, что препятствует организации движения подвижного состава большого класса на указанный жилой массив, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС. — Вопрос о запуске автобусного маршрута увязан с развитием уличной сети жилого массива, в том числе строительством автодороги с выходом на улицу Бородина».

По информации мэрии, сейчас специалисты анализируют пассажиропоток Акатуйского жилмассива. Если окажется, что перевозчик не справляется, рассмотрят вопрос об увеличении количества машин на маршруте.

Пока на маршруте № 10 (ж/м «Акатуйский» — с/х «Левобережный») 18 машин, тем не менее утром их не хватает. Пассажирам приходится стоять в огромных очередях, чтобы уехать до площади Карла Маркса.

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Анна Богданова

ТЕГИ

Акатуйский жилмассивтранспортмаршрутки

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КОММЕНТАРИИ (60)

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Татьяна Маррина
6 июн 2019 в 17:32

Настроили жилмассивов без инфраструктуры, а теперь майся. Мэрии то не интересно, как люди там будут жить.

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Ц12
6 июн 2019 в 17:34

А тогда внимание вопрос: когда застройщику давали землю под застройку, этого было не ясно?
И почему ему не прописали в обязательства построить всю полагающуюся его жилью инфраструктуру?

Александр
6 июн 2019 в 17:34

А теперь внимательно посмотрим в глаза тем проектировщикам, кто так придумал.
А так же тем, кто это согласовал.