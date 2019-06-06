Дорог не хватает: в мэрии объяснили, почему на Акатуйском мало общественного транспорта

Мэрия Новосибирска объяснила проблемы с общественным транспортом на Акатуйском жилмассиве — большие автобусы невозможно запустить из-за отсутствия дороги.
«На существующей уличной сети ж/м "Акатуйский" отсутствуют оборудованные элементы транспортной инфраструктуры, что препятствует организации движения подвижного состава большого класса на указанный жилой массив, — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС. — Вопрос о запуске автобусного маршрута увязан с развитием уличной сети жилого массива, в том числе строительством автодороги с выходом на улицу Бородина».
По информации мэрии, сейчас специалисты анализируют пассажиропоток Акатуйского жилмассива. Если окажется, что перевозчик не справляется, рассмотрят вопрос об увеличении количества машин на маршруте.
Пока на маршруте № 10 (ж/м «Акатуйский» — с/х «Левобережный») 18 машин, тем не менее утром их не хватает. Пассажирам приходится стоять в огромных очередях, чтобы уехать до площади Карла Маркса.