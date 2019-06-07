Чуть теплее обычного: главный синоптик рассказала о погоде в июне

«Для Новосибирской области март стоит на третьем месте, среднемесячная температура была –3 градуса, что существенно превышает норму. Самые тёплые марты в Новосибирске были в 2002 и 1997 годах. Причиной такого экстремального и нетипичного тепла стал устойчивый выход воздуха из Казахстана и Средней Азии. Максимальная температура 12–18 градусов наблюдалась в Новосибирске и на Алтае. К тому же на фоне тёплой погоды март отличался дефицитом осадков практически на всей территории Новосибирской области», — пояснила синоптик. Она отметила, что из-за экстремального тепла весна пришла раньше обычного на 1–2 недели.

Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. По её словам, прошедшая весна оказалась для Новосибирска аномально тёплой и стала четвёртой в списке самых жарких за 100 лет наблюдений. Особенно синоптиков удивил март.

Отсутствие осадков в апреле и первых двух декадах мая в верховьях Оби и высокий температурный фон стали причиной очень низкого притока воды в водохранилище. Ниже наблюдали только в 2012 и 2014 годах.

Также Анна Лапчик рассказала о погоде в июне. По её словам, она окажется для новосибирцев неустойчивой: «Сейчас над Новосибирском находится блокирующий гребень, из-за которого тёплый воздух с Атлантики и Казахстана к нам поступать не может. <...> Температура воздуха по западу окажется выше климатической нормы. Отголоски очага холода на Урале будут ощущать жители западных районов Новосибирской области, а в восточных и в самом Новосибирске температурный фон окажется выше нормы на один градус.

В течение ближайших суток плотная кучевая облачность будет смещаться на восток. Завтрашний день будет прохладней, чем сегодня. Сегодня мы ещё ощущаем остатки тепла.

<...> В среднем температура воздуха для июня характерна на уровне +16...+19 градусов. Это ночные +10...+15 и дневные +22...+27. За последние 30 лет чаще отмечались тёплые июни: с 2004 по 2006, с 2011 по 2012 и с 2016 по 2017 годы, обычно они идут в паре по два три года. Для июня достаточно характерны возвраты холодов, у нас первая декада июня ещё часто отмечается повторными заморозками для нашей территории. В отдельные годы минимальная температура воздуха опускалась до –2 и –3 градусов. Но при южных ветрах столбик термометра может повышаться до +35...+40».

