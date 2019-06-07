Чуть теплее обычного: главный синоптик рассказала о погоде в июне

Июнь в Новосибирске синоптики назвали неустойчивым
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Новосибирский Гидрометцентр обнародовал итоги погоды аномально тёплой весны и рассказал о том, чего новосибирцам ждать летом.
Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. По её словам, прошедшая весна оказалась для Новосибирска аномально тёплой и стала четвёртой в списке самых жарких за 100 лет наблюдений. Особенно синоптиков удивил март.
«Для Новосибирской области март стоит на третьем месте, среднемесячная температура была –3 градуса, что существенно превышает норму. Самые тёплые марты в Новосибирске были в 2002 и 1997 годах. Причиной такого экстремального и нетипичного тепла стал устойчивый выход воздуха из Казахстана и Средней Азии. Максимальная температура 12–18 градусов наблюдалась в Новосибирске и на Алтае. К тому же на фоне тёплой погоды март отличался дефицитом осадков практически на всей территории Новосибирской области», — пояснила синоптик. Она отметила, что из-за экстремального тепла весна пришла раньше обычного на 1–2 недели.
Отсутствие осадков в апреле и первых двух декадах мая в верховьях Оби и высокий температурный фон стали причиной очень низкого притока воды в водохранилище. Ниже наблюдали только в 2012 и 2014 годах.
Также Анна Лапчик рассказала о погоде в июне. По её словам, она окажется для новосибирцев неустойчивой: «Сейчас над Новосибирском находится блокирующий гребень, из-за которого тёплый воздух с Атлантики и Казахстана к нам поступать не может. <...> Температура воздуха по западу окажется выше климатической нормы. Отголоски очага холода на Урале будут ощущать жители западных районов Новосибирской области, а в восточных и в самом Новосибирске температурный фон окажется выше нормы на один градус.
В течение ближайших суток плотная кучевая облачность будет смещаться на восток. Завтрашний день будет прохладней, чем сегодня. Сегодня мы ещё ощущаем остатки тепла.
<...> В среднем температура воздуха для июня характерна на уровне +16...+19 градусов. Это ночные +10...+15 и дневные +22...+27. За последние 30 лет чаще отмечались тёплые июни: с 2004 по 2006, с 2011 по 2012 и с 2016 по 2017 годы, обычно они идут в паре по два три года. Для июня достаточно характерны возвраты холодов, у нас первая декада июня ещё часто отмечается повторными заморозками для нашей территории. В отдельные годы минимальная температура воздуха опускалась до –2 и –3 градусов. Но при южных ветрах столбик термометра может повышаться до +35...+40».
Синоптики напомнили, что в области продолжает действовать штормовое предупреждение. Этой ночью в Ордынском районе фиксировали шквал ветра со скоростью 22 метра в секунду, тогда как опасными считаются шквалы со скоростью выше 25 метров в секунду. Кроме того, этой ночью в некоторых районах области выпала полумесячная норма осадков.
Недавно свой прогноз на июнь для новосибирцев составили московские синоптики — они посоветовали не убирать зонтики далеко. Актуальную и самую точную температуру воздуха в городе с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.