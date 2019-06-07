Хватит, чтобы выспаться: следующая рабочая неделя будет короче на один день

На следующую неделю расписание такое: два дня работы, выходной, два дня работы

Хорошие новости для трудящегося населения страны: на следующей неделе мы будем работать не пять дней, а четыре. Среда, 12 июня, станет выходным из-за Дня России, напоминает Роструд. Во вторник, 11-го числа, покинуть офис можно на час раньше.



12 июня — запомните его как день, когда не надо на работу Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

День России — один из самых молодых государственных праздников. Он появился в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. Про традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие массовые развлечения.

Признавайтесь, знали, что за праздник 12 июня? Конечно!

Все время путаю его с другим

Только что узнал от вас, спасибо