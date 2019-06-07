Хватит, чтобы выспаться: следующая рабочая неделя будет короче на один день

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6 мая 2019
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На следующую неделю расписание такое: два дня работы, выходной, два дня работы
Фото: Дарья Селенская / 74.RU
Хорошие новости для трудящегося населения страны: на следующей неделе мы будем работать не пять дней, а четыре. Среда, 12 июня, станет выходным из-за Дня России, напоминает Роструд. Во вторник, 11-го числа, покинуть офис можно на час раньше.
День России — один из самых молодых государственных праздников. Он появился в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. Про традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие массовые развлечения.
Признавайтесь, знали, что за праздник 12 июня?
Конечно!
Все время путаю его с другим
Только что узнал от вас, спасибо
Следующие затяжные выходные будут в ноябре: отдохнем 2, 3 и 4-го числа (с субботы до вторника) из-за Дня народного единства. В декабре поблажек не будет: трудовые будни кончатся 31-го числа, так что основательно отдохнуть от работы получится только в отпуске (и мы недавно рассказывали, когда в 2019 году в него выгодно уходить).