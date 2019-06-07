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Работа

Хватит, чтобы выспаться: следующая рабочая неделя будет короче на один день

В России — государственный праздник, из-за которого в среду не нужно идти на работу

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На следующую неделю расписание такое: два дня работы, выходной, два дня работы

Фото: Дарья Селенская / 74.RU

Хорошие новости для трудящегося населения страны: на следующей неделе мы будем работать не пять дней, а четыре. Среда, 12 июня, станет выходным из-за Дня России, напоминает Роструд. Во вторник, 11-го числа, покинуть офис можно на час раньше.

12 июня — запомните его как день, когда не надо на работу

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

День России — один из самых молодых государственных праздников. Он появился в 1990 году, когда на Съезде народных депутатов РСФСР была подписана декларация о суверенитете, а страна официально получила название Российская Федерация. Про традиции в Кремле в этот день проходит вручение государственных наград деятелям науки и искусства, а в разных городах — концерты и прочие массовые развлечения.

Признавайтесь, знали, что за праздник 12 июня?

  • Конечно!
  • Все время путаю его с другим
  • Только что узнал от вас, спасибо

Следующие затяжные выходные будут в ноябре: отдохнем 2, 3 и 4-го числа (с субботы до вторника) из-за Дня народного единства. В декабре поблажек не будет: трудовые будни кончатся 31-го числа, так что основательно отдохнуть от работы получится только в отпуске (и мы недавно рассказывали, когда в 2019 году в него выгодно уходить).

ТЕКСТ

Мария Захарова

ТЕГИ

День Россиирабочий деньвыходные

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КОММЕНТАРИИ (7)

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NataLka
7 июн 2019 в 08:49

Отдай, ну отдай мине кампухтер, што на фотге....я всё прощю....А кста, ты заметил, у мужука на фотке в уголке бутылощка кака-то...там наэрно не житкость для протёрки экрана, тама наэрно...фучо-нибудь...чем вы абычно ручки (шаловливые) свои натираити перет просмотром всякой непотребчины...фууууэээ... хадасть...

Непонятливая Я
7 июн 2019 в 08:25

Мне бы лучше вернули День Конституции, чтобы вспоминать, хотя бы раз в год, что и у народа права есть.

Точняк (дворник в чопе)
7 июн 2019 в 08:49

Лично я работаю в этот день. За двойную оплату.