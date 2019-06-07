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Дороги и транспорт

В Новосибирске нашли столетний трамвай: его хотят откопать и увезти в Петербург

Сейчас он стоит недалеко от Лесного шоссе — из него сделали сарай

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Слева — найденный в Новосибирске вагон, справа — вагон Путиловского завода

Фото: Василий Зорин / electrotrans.spb.ru

Новосибирец нашёл трамвайный вагон начала прошлого века — сейчас он используется как сарай, но его хотят забрать реставраторы из Санкт-Петербурга.

Вагон стоит в районе Лесного шоссе

Фото: предоставлено сотрудниками «НЭВЗ-Союз»

Вагон случайно нашёл бывший работник «Горэлектротранспорта» Василий Зорин — примерно полгода назад на территории зоны отдыха для сотрудников электровакуумного завода. 

«Я интересуюсь этой сферой. Когда увидел его, подумал, что вагон похож на довоенный. Решил написать в питерскую группу, где такие же увлекающиеся, — рассказал Зорин. — Оказалось, что для них это ценность, у них есть все эти технические данные, чертежи».

Сейчас вагон используется как сарай

Фото: предоставлено сотрудниками «НЭВЗ-Союз»

По словам Зорина, это уникальный вагон, который был изготовлен на Путиловском заводе, а в Новосибирске, скорее всего, оказался после войны. «Мне сказали, что это уникальный прицепной вагон, который остался в единственном экземпляре», — уточнил он.

Внутри вагона

Фото: предоставлено сотрудниками «НЭВЗ-Союз»

Он уточнил, что вагоном заинтересовались люди, связанные с Музеем городского электротранспорта в Санкт-Петербурге. Пока непонятно, смогут его забрать или нет, так как это чужая территория и есть технические сложности транспортировки. 

«Дорога узкая, линии электропередачи, которые ведутся к дачным домикам, вагон нужно откапывать. Но при огромном желании это всё решаемо, — уверен Зорин. — Там от салона мало каких напоминаний, но при большом желании из этого дачного домика можно сделать конфетку».

Вагоном заинтересовались питерские музейщики

Фото: предоставлено сотрудниками «НЭВС-Союз»

В администрации «НЭВС-Союз» сообщили, что этот вагон стоит на территории ОАО «Союз» недалеко от границы с детским лагерем «Зелёная республика» и используется как сарай. Представители завода передали, что готовы подарить вагон тем, кому он нужен.

В прошлом году рабочие случайно обнаружили старинную кирпичную кладку во время ремонта двухэтажного здания кинозала «Синема» в центре Новосибирска. 

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Анна Богданова

ТЕГИ

трамваймузей

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КОММЕНТАРИИ (6)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
7 июн 2019 в 16:22

А у меня есть автомобиль - Бугатти Тайп Атлантик, которому в 2036 года будет 100 лет

Ржака
7 июн 2019 в 16:36

Бездельники...

Директор Завода (Ржака)
7 июн 2019 в 16:26

Полнейший бред.