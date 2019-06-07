В Новосибирске нашли столетний трамвай: его хотят откопать и увезти в Петербург

Новосибирец нашёл трамвайный вагон начала прошлого века — сейчас он используется как сарай, но его хотят забрать реставраторы из Санкт-Петербурга.

«Я интересуюсь этой сферой. Когда увидел его, подумал, что вагон похож на довоенный. Решил написать в питерскую группу, где такие же увлекающиеся, — рассказал Зорин. — Оказалось, что для них это ценность, у них есть все эти технические данные, чертежи».

По словам Зорина, это уникальный вагон, который был изготовлен на Путиловском заводе, а в Новосибирске, скорее всего, оказался после войны. «Мне сказали, что это уникальный прицепной вагон, который остался в единственном экземпляре», — уточнил он.

Он уточнил, что вагоном заинтересовались люди, связанные с Музеем городского электротранспорта в Санкт-Петербурге. Пока непонятно, смогут его забрать или нет, так как это чужая территория и есть технические сложности транспортировки.

«Дорога узкая, линии электропередачи, которые ведутся к дачным домикам, вагон нужно откапывать. Но при огромном желании это всё решаемо, — уверен Зорин. — Там от салона мало каких напоминаний, но при большом желании из этого дачного домика можно сделать конфетку».

