Семья байкеров доехала из Новосибирска до Кавказа и нашла там опустевшие города

Семейная пара байкеров Константин Нельзин и Людмила Агадецкая отправились за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе. Сейчас они, спустя неделю после выезда, уже находятся в Дагестане. Путешественники рассказали корреспонденту НГС, как столкнулись с вымогательством на дорогах и почему не могли поесть ни в одном дагестанском кафе.

«В этом году мы поехали на встречу с другими мотопутешественниками в Майкоп. А затем решили посетить Кавказ. Приехали во Владикавказ, потом в Дагестан, где сейчас находимся. Затем у нас в планах Азербайджан и Грузия. Вчера в Дербенте к нам приехал министр по туризму Республики Дагестан.

Мусульмане празднуют Ураза-Байрам, и тут вообще всё закрыто. <...> У нас в Сибири все идут по магазинам и рынкам, а здесь закрыто вообще всё — даже самые маленькие лавочки. Просто вымершие рынки и магазины, города. <…> Нас в Дагестане встретили и сказали: "Вы попали на самый праздник, когда у нас ничего не работает. Вы можете зайти в любой дом, вам будут рады, вас накормят обязательно". У них это принято так, что даже если незнакомый человек заходит в дом — они обязательно посадят его за стол и накормят», — рассказал Константин Нельзин.

«Проект о мотопутешествиях "Погнали! Мир ждет!"» / vk.com / drivearoundtheworld

По пути в Майкопу к семейной паре постепенно присоединялись байкеры из других регионов, и сейчас по Кавказу они путешествуют уже группой в 30 человек.

«Так или иначе пропагандируем мототуризм через вот эти путешествия и общение. Делимся с подписчиками интересными фактами о нашей родине, о России, о близлежащий странах. Очень приятные впечатления о Дагестане. Как у нас Дагестан воспринимается? Как неспокойная республика, но на самом деле всё с точностью наоборот.

Да, здесь есть свои обычаи: например, нельзя женщинам ходить в коротких топиках и коротких юбках, мужчинам нельзя в шортах по улицам ходить. Но когда мы приехали и нас встретили, сразу сказали: "Ребят, всё, что вы про нас слышали, — это всё неправда. Здесь всё наоборот". И мы реально своими глазами это видим», — объяснил Нельзин.



В Махачкале байкерам на улице встретился павлин, который внимательно осмотрел их мотоциклы Фото: Константин Нельзин