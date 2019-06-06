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Развлечения

Семья байкеров доехала из Новосибирска до Кавказа и нашла там опустевшие города

Путешественники рассказали о самой главной трудности в пути

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Путешествие новосибирцев займёт 20 дней

Фото: Константин Нельзин

Семейная пара байкеров Константин Нельзин и Людмила Агадецкая отправились за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе. Сейчас они, спустя неделю после выезда, уже находятся в Дагестане. Путешественники рассказали корреспонденту НГС, как столкнулись с вымогательством на дорогах и почему не могли поесть ни в одном дагестанском кафе.

«В этом году мы поехали на встречу с другими мотопутешественниками в Майкоп. А затем решили посетить Кавказ. Приехали во Владикавказ, потом в Дагестан, где сейчас находимся. Затем у нас в планах Азербайджан и Грузия. Вчера в Дербенте к нам приехал министр по туризму Республики Дагестан. 

Мусульмане празднуют Ураза-Байрам, и тут вообще всё закрыто. <...> У нас в Сибири все идут по магазинам и рынкам, а здесь закрыто вообще всё — даже самые маленькие лавочки. Просто вымершие рынки и магазины, города. <…> 

Нас в Дагестане встретили и сказали: "Вы попали на самый праздник, когда у нас ничего не работает. Вы можете зайти в любой дом, вам будут рады, вас накормят обязательно". У них это принято так, что даже если незнакомый человек заходит в дом — они обязательно посадят его за стол и накормят», — рассказал Константин Нельзин.

«Проект о мотопутешествиях "Погнали! Мир ждет!"» / vk.com / drivearoundtheworld

По пути в Майкопу к семейной паре постепенно присоединялись байкеры из других регионов, и сейчас по Кавказу они путешествуют уже группой в 30 человек.

«Так или иначе пропагандируем мототуризм через вот эти путешествия и общение. Делимся с подписчиками интересными фактами о нашей родине, о России, о близлежащий странах. Очень приятные впечатления о Дагестане. 

Как у нас Дагестан воспринимается? Как неспокойная республика, но на самом деле всё с точностью наоборот. 

Да, здесь есть свои обычаи: например, нельзя женщинам ходить в коротких топиках и коротких юбках, мужчинам нельзя в шортах по улицам ходить. Но когда мы приехали и нас встретили, сразу сказали: "Ребят, всё, что вы про нас слышали, — это всё неправда. Здесь всё наоборот". И мы реально своими глазами это видим», — объяснил Нельзин.

В Махачкале байкерам на улице встретился павлин, который внимательно осмотрел их мотоциклы

Фото: Константин Нельзин

Сталкивались байкеры и с трудностями в пути.

«Если говорить откровенно, единственная трудность и неприятность, с которой мы столкнулись, — это вымогательство инспекторов ГИБДД на дороге. Краснодарский край и Ставрополье. Не хотите денег дать, мы будем вас полдня тут на посту мурыжить», — недоволен байкер.

Новосибирцы посчитали, что на 20-дневное путешествие на двоих они потратят около 200 тысяч рублей. Сегодня путешественники целый день проведут на экскурсиях, а завтра утром отправятся в Азербайджан.

Мотосезон байкеры в Новосибирске открыли в этом году 18 мая.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Ржака
6 июн 2019 в 18:28

Был на Кавказе в 2003 году когда служил в спецназе Ермак... Днём они все добрые солдатики заходите покушайте... А ночью с автоматами бегают около застав... И короульных ограждениях...

Гость
6 июн 2019 в 18:13

Так они все у нас уже давно!

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Agross
6 июн 2019 в 18:42

Работал в Дагестане, в командировке, самые лучшие воспоминания, хорошие люди, качественная недорогая еда)