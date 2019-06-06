Семья байкеров доехала из Новосибирска до Кавказа и нашла там опустевшие города

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6 мая 2019
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Семейная пара байкеров Константин Нельзин и Людмила Агадецкая отправились за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе. Сейчас они, спустя неделю после выезда, уже находятся в Дагестане. Путешественники рассказали корреспонденту НГС, как столкнулись с вымогательством на дорогах и почему не могли поесть ни в одном дагестанском кафе.
«В этом году мы поехали на встречу с другими мотопутешественниками в Майкоп. А затем решили посетить Кавказ. Приехали во Владикавказ, потом в Дагестан, где сейчас находимся. Затем у нас в планах Азербайджан и Грузия. Вчера в Дербенте к нам приехал министр по туризму Республики Дагестан.
Мусульмане празднуют Ураза-Байрам, и тут вообще всё закрыто. <...> У нас в Сибири все идут по магазинам и рынкам, а здесь закрыто вообще всё — даже самые маленькие лавочки. Просто вымершие рынки и магазины, города. <…>
Нас в Дагестане встретили и сказали: "Вы попали на самый праздник, когда у нас ничего не работает. Вы можете зайти в любой дом, вам будут рады, вас накормят обязательно". У них это принято так, что даже если незнакомый человек заходит в дом — они обязательно посадят его за стол и накормят», — рассказал Константин Нельзин.
«Проект о мотопутешествиях "Погнали! Мир ждет!"» / vk.com / drivearoundtheworld
По пути в Майкопу к семейной паре постепенно присоединялись байкеры из других регионов, и сейчас по Кавказу они путешествуют уже группой в 30 человек.
«Так или иначе пропагандируем мототуризм через вот эти путешествия и общение. Делимся с подписчиками интересными фактами о нашей родине, о России, о близлежащий странах. Очень приятные впечатления о Дагестане.
Как у нас Дагестан воспринимается? Как неспокойная республика, но на самом деле всё с точностью наоборот.
Да, здесь есть свои обычаи: например, нельзя женщинам ходить в коротких топиках и коротких юбках, мужчинам нельзя в шортах по улицам ходить. Но когда мы приехали и нас встретили, сразу сказали: "Ребят, всё, что вы про нас слышали, — это всё неправда. Здесь всё наоборот". И мы реально своими глазами это видим», — объяснил Нельзин.
Сталкивались байкеры и с трудностями в пути.
«Если говорить откровенно, единственная трудность и неприятность, с которой мы столкнулись, — это вымогательство инспекторов ГИБДД на дороге. Краснодарский край и Ставрополье. Не хотите денег дать, мы будем вас полдня тут на посту мурыжить», — недоволен байкер.
Новосибирцы посчитали, что на 20-дневное путешествие на двоих они потратят около 200 тысяч рублей. Сегодня путешественники целый день проведут на экскурсиях, а завтра утром отправятся в Азербайджан.