Холодный ветер с дождём: синоптики спрогнозировали сырую погоду

В конце недели погода в городе будет неустойчивой
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В предстоящие выходные в Новосибирске ожидается дождливая погода.
Согласно прогнозу синоптиков, в конце уходящей недели ночная температура в Новосибирской области будет на уровне +8…+13 градусов, дневная — на уровне +18…+23. Об этом корреспонденту НГС рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, 7 июня в связи с приближением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов погода в Новосибирской области будет «достаточно дискомфортной». Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23, а местами и до 25 метров в секунду.
Накануне МЧС со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде.
Как сообщил Ренад Ягудин, вероятность дождей и гроз сохранится и в выходные, 8 и 9 июня. При этом ветер будет уже слабее — до 16–18 метров в секунду в порывах.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +21…+23 градуса. Местами пройдёт небольшой дождь, а порывы юго-восточного ветра могут достигать 18 метров в секунду.
В субботу, 8 июня, ночью ожидается +11…+13 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днём синоптики прогнозируют дожди, грозу и температуру до +20...+22 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, а его сила снизится до максимум 16 метров в секунду в порывах.
В воскресенье, 9 июня, северо-западный ветер будет дуть с силой до 5–10 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 15. Ночная температура ожидается в пределах +11..+13 градусов, дневная — на уровне +21…+23. Местами вероятны небольшие дожди.
В предстоящие выходные в Новосибирске пройдёт федеральный Сабантуй — он предполагает массовые мероприятия под открытым небом, в том числе и на Михайловской набережной.
«Конечно, такая погода может создать проблемы для проведения вот таких вот открытых гуляний массовых. Но, возможно, конечно, что <…> будет, скажем так, не тотальный, не обложной дождь, а всё-таки типа зарядов осадков, с перерывами. Поэтому если кто [собирается на Сабантуй], можно рекомендовать, <…> чтобы брали с собой зонтики и в общем были, что называется, наготове», — резюмировал Ренад Ягудин.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.