Холодный ветер с дождём: синоптики спрогнозировали сырую погоду

По его словам, 7 июня в связи с приближением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов погода в Новосибирской области будет «достаточно дискомфортной». Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 18–23, а местами и до 25 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптиков, в конце уходящей недели ночная температура в Новосибирской области будет на уровне +8…+13 градусов, дневная — на уровне +18…+23. Об этом корреспонденту НГС рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Накануне МЧС со ссылкой на синоптиков выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде.



Как сообщил Ренад Ягудин, вероятность дождей и гроз сохранится и в выходные, 8 и 9 июня. При этом ветер будет уже слабее — до 16–18 метров в секунду в порывах.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём будет +21…+23 градуса. Местами пройдёт небольшой дождь, а порывы юго-восточного ветра могут достигать 18 метров в секунду.



В субботу, 8 июня, ночью ожидается +11…+13 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днём синоптики прогнозируют дожди, грозу и температуру до +20...+22 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, а его сила снизится до максимум 16 метров в секунду в порывах.



В воскресенье, 9 июня, северо-западный ветер будет дуть с силой до 5–10 метров в секунду, ночью местами возможны порывы до 15. Ночная температура ожидается в пределах +11..+13 градусов, дневная — на уровне +21…+23. Местами вероятны небольшие дожди.



В предстоящие выходные в Новосибирске пройдёт федеральный Сабантуй — он предполагает массовые мероприятия под открытым небом, в том числе и на Михайловской набережной.

