Мэр Локоть и коммунисты отпразднуют юбилей Сталина в Первомайском сквере

К празднику в сквере появится детская и дискуссионная площадки. А на само мероприятие придёт мэр. На фото — главный лозунг «Монстрации» 2014 года

В Первомайском сквере Новосибирска пройдёт праздник, посвящённый юбилею Иосифа Сталина. К празднику в сквере появится детская и дискуссионная площадки. Обком КПРФ анонсировал, что на мероприятие придёт мэр города Анатолий Локоть. Ежегодный фестиваль оппозиционной прессы «День Правды» пройдёт в субботу, 8 июня, с 14:00 до 22:30 в Первомайском сквере. Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ Елена Карева, тематику, посвящённую Сталину, для праздника решили выбрать в связи с 140-летием со дня его рождения.

«Уже несколько лет идёт фестиваль. В этом году у нас было открытие бюста и 140 лет со дня рождения, потому и такая тематика. Каждый раз по-разному, поэтому число людей сказать не можем, сколько придёт, но надеемся, что будет много», — сказала Елена Карева.

В этом году в Новосибирске установили бюст Сталину Фото: Александр Ощепков

В сквере будут открыты несколько тематических площадок — дискуссионная площадка «Сталин и современность», детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!», а также спортивные и интерактивные площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали». Елена Карева подтвердила, что на открытие фестиваля придёт и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Обычно он посещает не все, но некоторые площадки, которые есть на фестивале», — уточнила она. Фестиваль завершится флешмобом и фейерверком. В начале мая в Новосибирске установили бюст Сталина — его поставили на улице Большевистской, 29, у здания обкома КПРФ. Бюст Сталина снаружи покрыт полимерной глиной, а внутри заполнен монтажной пеной.