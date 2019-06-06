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Недвижимость
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В Академгородке сдали долгострой для молодых учёных

Дома жилого комплекса строили шесть лет

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Дома заселили, не дожидаясь официальной сдачи

Фото: yandex.ru/maps

В Нижней зоне новосибирского Академгородка достроили дома на бульваре Молодёжи, 38 и 40. 

4 июня застройщик, компания «АкадемМедСтрой», получила разрешение на их ввод.

В документе на сайте мэрии Новосибирска указано, что всего в двух домах этажностью от 2 до 15 этажей 326 квартир, у домов есть также автостоянка.

Дома начали строить в 2013 году и рассчитывали сдать к концу 2015-го, но строительство затянулось. В 2018 году выяснилось, что они уже на треть заселены, а жители сталкиваются с множеством проблем с коммуникациями.

В компании «АкадемМедСтрой» также рассказывали, что большую часть квартир в комплексе купили молодые учёные и сотрудники Технопарка со скидкой в 10–12 тысяч рублей с каждого квадратного метра.

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ТЕГИ

ДолгостроиАкадемгородок

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КОММЕНТАРИИ (9)

Алиса
6 июн 2019 в 17:12

А зачем нам учёные, если кушать скоро нечего будет? Нам нужны рабочие и солдаты. А учёных мы в других странах добудем в качестве трофеев. И поселим их в землянках.

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77AMG
6 июн 2019 в 18:28

Т- точечная застройка, опять на маленьком клочке земли попытались воткнуть муравейник. Вот вам и ученые в городе нет ни архитекторов ни урбанистов. А дворик у них вообще аховый получился все уже ведрами заставленно и игровая площадка под окнами на ключ закрыавается хаха, двор колодец, наверное весело жить под звуки юнных футболистов. Озеленения тоже нет. Короче можно возить делегации иностранцев на экскурсии как ненадо строить.

Кошка
6 июн 2019 в 17:18

Подумаешь, начали строить в 2013 году.... вон ЖСК Сигма с 2012 года и неизвестно когда достроят и вообще достроят ли......