В Академгородке сдали долгострой для молодых учёных

В Нижней зоне новосибирского Академгородка достроили дома на бульваре Молодёжи, 38 и 40.

4 июня застройщик, компания «АкадемМедСтрой», получила разрешение на их ввод.



В документе на сайте мэрии Новосибирска указано, что всего в двух домах этажностью от 2 до 15 этажей 326 квартир, у домов есть также автостоянка.



Дома начали строить в 2013 году и рассчитывали сдать к концу 2015-го, но строительство затянулось. В 2018 году выяснилось, что они уже на треть заселены, а жители сталкиваются с множеством проблем с коммуникациями.

