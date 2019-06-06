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Дороги и транспорт

Проект станции «Спортивная» провалился на государственной экспертизе

Власти потратили на подготовку проектной документации 145 миллионов

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Проект станции не прошёл государственной экспертизы

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Станцию хотели построить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. 

Информация о результате экспертизы появилась на сайте Единого государственного реестра заключений. 

Как уточняется на сайте, отрицательное заключение экспертизы по проектной документации для строительства станции метро «Спортивная» получено 5 июня. 

Кроме этого, на сайте говорится, что разработкой проектной документации занимались ОАО по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс» и МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как отрицательное заключение экспертизы отразится на сроках строительства станции.

Станцию метро «Спортивная» должны построить совместно с новым ЛДС на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Её первые эскизы появились в июне 2018 года. Тогда эксперты говорили, что станция метро будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы. 

Чтобы поток людей, который пойдёт из ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей

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метроэкспертизаЛДС

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КОММЕНТАРИИ (133)

Володя не П
6 июн 2019 в 15:27

С такой мэрией нам ни чего не светит

Алибасов
6 июн 2019 в 15:29

Поди мэрия опять подготовила документы в pdf, а этот формат не читается на компьютерах в московском министерстве ))

Драмма
6 июн 2019 в 15:31

Да сколько можно, складывается впечатление что мэрии специально запарывает проекты. Локоть всё только пишет на листовках про то какой он молодец, а элементарно хотя бы проект проработать не могут.