Проект станции «Спортивная» провалился на государственной экспертизе

Кроме этого, на сайте говорится, что разработкой проектной документации занимались ОАО по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс» и МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

Как уточняется на сайте, отрицательное заключение экспертизы по проектной документации для строительства станции метро «Спортивная» получено 5 июня.

Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Станцию хотели построить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, как отрицательное заключение экспертизы отразится на сроках строительства станции.

Станцию метро «Спортивная» должны построить совместно с новым ЛДС на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая». Её первые эскизы появились в июне 2018 года. Тогда эксперты говорили, что станция метро будет напоминать «Речной вокзал»: на первом ярусе будет кассовый зал, а на втором — две платформы.

Чтобы поток людей, который пойдёт из ЛДС, не создавал давку и опасных ситуаций, специалисты запланировали закрыть выход к путям раздвижными дверьми. Вход на станцию будет с обеих сторон метромоста, а входную зону выполнят в едином с ЛДС архитектурном стиле.

На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей.