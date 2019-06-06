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Лето

Бледные новосибирцы открыли сезон на городском пляже

Совсем скоро в город придут ливни — загорать будет невозможно

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Новосибирцы вышли сегодня днём загорать на «Наутилус»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 6 июня, жители Новосибирска вышли отдохнуть на пляж «Наутилус» — несмотря на пасмурную погоду, нашлись и те, кто решил позагорать.

Сегодня в Новосибирске тёплая погода — воздух прогрелся до 23 градусов.

Тем не менее времени погреться на пляже осталось немного — уже появилось предупреждение об изменении погодных условий, ожидаются грозы и град.

Пока пляжный сезон в Новосибирске официально не открыт. Сейчас спасатели готовят пляжи.

«Муниципальные спасатели уже провели водолазные работы по обследованию дна на пляжах "Наутилус" и "Бугринская роща"», — рассказывали в пресс-центре мэрии города.

Всего в этом году планируют открыть пять пляжей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Перед тем как официально открыть пляж, специалисты берут пробы воды

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Для отдыхающих на официальном пляже готовят береговую линию и места отдыха

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Также там должны дежурить матросы-спасатели, медики и полиция

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Во время пляжного сезона на Оби будут дежурить три группы спасателей: одна из них на территории отряда «Западный» возле Бугринского моста, другие — на ОбьГЭСе и в Академгородке 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Вчера спасатели обследовали дно реки Оби на пляже «Наутилус».

Фото: Густаво Зырянов / НГС

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КОММЕНТАРИИ (8)

Андрей
6 июн 2019 в 16:35

Как не стыдно бледным девушкам выставлять на показ свои тела. Они ведь пугают людей и отбивают всякое желание. Ну это не дело, когда девушка имеет цвет холодильника и ещё лишний вес. А ведь кто то живёт с такими красотками.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
6 июн 2019 в 16:36

Как-то мне брезгливо на общественном пляже...
У меня свой бассейн на даче.
Чистый, аккуратный, прозрачный, продезинфицированный.
А со всех сторон, на соседних участках, соседки в разноцветных купальниках, пропалывающие свои грядки.
Особенно хороша семья справа.
Мама 52 года. И четыре дочери 32, 31, 30 и 29 лет.
Они так дружно за своими грядками ухаживают, что просто прелесть

«48»
6 июн 2019 в 16:40

Запретить появляться на пляже без нормального педикюра! Приравнять к хулиганству