Бледные новосибирцы открыли сезон на городском пляже

Сегодня, 6 июня, жители Новосибирска вышли отдохнуть на пляж «Наутилус» — несмотря на пасмурную погоду, нашлись и те, кто решил позагорать.

Сегодня в Новосибирске тёплая погода — воздух прогрелся до 23 градусов.

Тем не менее времени погреться на пляже осталось немного — уже появилось предупреждение об изменении погодных условий, ожидаются грозы и град.

Пока пляжный сезон в Новосибирске официально не открыт. Сейчас спасатели готовят пляжи.

«Муниципальные спасатели уже провели водолазные работы по обследованию дна на пляжах "Наутилус" и "Бугринская роща"», — рассказывали в пресс-центре мэрии города.