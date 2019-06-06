Видео: в Новосибирск прилетел вертолёт для тяжёлых больных

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6 мая 2019
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Первый вертолёт санавиации наконец прибыл в Новосибирск
Фото: минздрав Новосибирской области
В Новосибирскую область прибыл первый вертолёт санитарной авиации, который будет перевозить в больницы тяжёлых пациентов.
В июне 2019 года новосибирские врачи получили вертолёт Ми-8 — первых из двух обещанных. Как ранее анонсировал губернатор Андрей Травников, область получит два вертолёта по федеральному проекту «Санитарная авиация», власти поставят в регионы страны вертолёты российского производства, полностью оборудованные необходимой медицинской техникой.
«Он наконец-то находится у нас на территории, и мы сейчас проводим последние согласовательные работы <…> Думаю, в течение 2 недель ближайших он уже совершит первый рейс», — рассказал корреспонденту НГС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
Министр объяснил, что вертолёт сделан «с нуля» и создан именно для транспортировки пациентов, которые должны поступать в медицинские учреждения третьего уровня (в Новосибирске это областная больница и горбольница № 1).
Сейчас специалисты выбирают площадку для вертолёта санавиации, а пока что он базируется на аэродроме Мочище. В ближайшее время минздрав пообещал сделать более подробную презентацию вертолёта.
Второй вертолёт прибудет в Новосибирскую область, вероятнее всего, в течение двух лет.
Раньше новосибирские врачи санитарной авиации могли передвигаться только на реанимобилях — они преодолевали расстояния в сотни километров на машине. Это значительно увеличивало время на транспортировку больного, кроме того, дороги в регионе зачастую далеки от идеала. Корреспонденты НГС провели день с медиками санавиации, которые эвакуируют из сёл тяжелобольных детей и взрослых.