Видео: в Новосибирск прилетел вертолёт для тяжёлых больных

Первый вертолёт санавиации наконец прибыл в Новосибирск

В Новосибирскую область прибыл первый вертолёт санитарной авиации, который будет перевозить в больницы тяжёлых пациентов.

В июне 2019 года новосибирские врачи получили вертолёт Ми-8 — первых из двух обещанных. Как ранее анонсировал губернатор Андрей Травников, область получит два вертолёта по федеральному проекту «Санитарная авиация», власти поставят в регионы страны вертолёты российского производства, полностью оборудованные необходимой медицинской техникой.

«Он наконец-то находится у нас на территории, и мы сейчас проводим последние согласовательные работы <…> Думаю, в течение 2 недель ближайших он уже совершит первый рейс», — рассказал корреспонденту НГС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.



Вертолёт адаптирован именно для перевозки пациентов — внутри всё необходимое медицинское оборудование Фото: минздрав Новосибирской области

Министр объяснил, что вертолёт сделан «с нуля» и создан именно для транспортировки пациентов, которые должны поступать в медицинские учреждения третьего уровня (в Новосибирске это областная больница и горбольница № 1 ).

Сейчас специалисты выбирают площадку для вертолёта санавиации, а пока что он базируется на аэродроме Мочище. В ближайшее время минздрав пообещал сделать более подробную презентацию вертолёта.

Второй вертолёт прибудет в Новосибирскую область, вероятнее всего, в течение двух лет.

