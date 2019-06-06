6 июня четверг
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 65.12
eur 73.37
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 65.12
eur 73.37
Здоровье

Видео: в Новосибирск прилетел вертолёт для тяжёлых больных

Примерно через две недели он сможет совершить свой первый рейс

Поделиться

3 757
71 Обсудить

Все новости

Все новости

Первый вертолёт санавиации наконец прибыл в Новосибирск

Фото: минздрав Новосибирской области

В Новосибирскую область прибыл первый вертолёт санитарной авиации, который будет перевозить в больницы тяжёлых пациентов.

В июне 2019 года новосибирские врачи получили вертолёт Ми-8 — первых из двух обещанных. Как ранее анонсировал губернатор Андрей Травников, область получит два вертолёта по федеральному проекту «Санитарная авиация», власти поставят в регионы страны вертолёты российского производства, полностью оборудованные необходимой медицинской техникой.

«Он наконец-то находится у нас на территории, и мы сейчас проводим последние согласовательные работы <…> Думаю, в течение 2 недель ближайших он уже совершит первый рейс», — рассказал корреспонденту НГС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Вертолёт адаптирован именно для перевозки пациентов — внутри всё необходимое медицинское оборудование

Фото: минздрав Новосибирской области

Министр объяснил, что вертолёт сделан «с нуля» и создан именно для транспортировки пациентов, которые должны поступать в медицинские учреждения третьего уровня (в Новосибирске это областная больница и горбольница № 1).

Сейчас специалисты выбирают площадку для вертолёта санавиации, а пока что он базируется на аэродроме Мочище. В ближайшее время минздрав пообещал сделать более подробную презентацию вертолёта.

Второй вертолёт прибудет в Новосибирскую область, вероятнее всего, в течение двух лет.

Раньше новосибирские врачи санитарной авиации могли передвигаться только на реанимобилях — они преодолевали расстояния в сотни километров на машине. Это значительно увеличивало время на транспортировку больного, кроме того, дороги в регионе зачастую далеки от идеала. Корреспонденты НГС провели день с медиками санавиации, которые эвакуируют из сёл тяжелобольных детей и взрослых.

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

санитарная авиациявертолет санавиациискорая помощь

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (71)

Фото пользователя
elka
6 июн 2019 в 14:30

Дождались возвращения «супер героя» в ряды спасителей жизни.Только один вертолёт для города.У нас уже есть два байка ДПС для урегулирования порядка в таком городе, теперь вот 1 вертолет для спасения жизней на 1,8млн.жителей.

с богаткова
6 июн 2019 в 14:28

Так ведь из Москвы можно санавиацию заказывать.
Если у вас нет денег - это сугубо ваши проблемы.

Фото пользователя
Максимус
6 июн 2019 в 14:29

когда работал городской аэропорт, там были борта для сан.заданий, конечно их выполнили обычные МИ-8, но они имели дополнительные баки и могли выполнять рейсы в удаленные поселки НСО