Водителей начнут штрафовать за нарушения парковки в аэропорту Толмачёво

Пока камера работает в тестовом режиме, но водителей уже штрафует мобильный комплекс

На проспекте Мозжерина на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво поставили стационарный комплекс фиксации нарушений парковки. Пока он работает в тестовом режиме, но водителей уже штрафует мобильный комплекс. Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Центра организации дорожного движения Павел Козиненко, комплекс установили на участке от железнодорожного переезда до шлагбаумов на въезде в аэропорт по просьбе руководства Толмачёво, так как парковка на этом участке запрещена.

«Водителям в любом случае придёт штраф. Пока он работает в тестовом режиме, проходит у него этап настройки окончательный, доведения. Это состоится вот-вот на днях буквально. А нарушения пока фиксирует мобильный комплекс, который передвигается по всей улице Мозжерина», — говорит Павел Козиненко.

Комплекс установили на участке от железнодорожного переезда до шлагбаумов аэропорта — здесь запрещена парковка Фото: 2gis.ru

Как сообщается в официальной группе аэропорта Толмачёво в социальной сети «ВКонтакте», несмотря на наличие бесплатных парковок, водители регулярно паркуются на этом участке. «Данный режим позволяет оценить, в какое время и какие автомобили чаще всего нарушают правила парковки. По истечении тестового периода комплекс будет внесен в базы данных фотовидеофиксации нарушений ПДД, данные с камер начнут поступать в ЦОДД, а затем передаваться в ГИБДД для формирования постановлений», — уточняется в группе аэропорта. Павел Козиненко также рассказал, что на участке от переезда и до шлагбаумов уже установлены предупреждающие знаки дорожного движения о том, что там работает камера фотофиксации. Согласно статье 12.19 КоАП РФ, за нарушение правил парковки положен штраф в размере 500 рублей.