Полицейского уволили и отдали под суд за избиение задержанного в наручниках

После инцидента с задержанным полицейского уволили из органов

В Новосибирске начинается суд над бывшим полицейским, которого обвиняют в превышении должностных полномочий: он пристегнул задержанного наручниками к решётке камеры и ударил не меньше трёх раз.

«Являясь оперативным дежурным дежурной части отдела полиции, Поляков Е.Г. при исполнении своих должностных полномочий совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий, а именно применил в отношении административно-задержанного насилие, не опасное для жизни и здоровья последнего, с применением специальных средств», — сообщается на сайте Дзержинского районного суда Новосибирска, который будет рассматривать это уголовное дело.



Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок, происшествие случилось ночью 21 декабря 2018 года в отделе полиции № 5 . Обвиняемый был на суточном дежурстве, когда в отдел привели нарушителя, чтобы привлечь его к административной ответственности.

Согласно материалам уголовного дела, задержанный стал нецензурно ругаться на полицейского, это и стало причиной конфликта. Полицейский взял наручники и пристегнул нарушителя к решётке камеры, а потом нанёс несколько ударов. По версии следствия, обвиняемый не меньше двух раз ударил задержанного рукой в грудь, стал толкать его к стене и ещё не меньше одного раза ударил по руке, рассказала Олёна Носок.

По её информации, у пострадавшего отекла кисть правой руки и появились ссадины на шее.

Ситуацию также прокомментировали в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

«В декабре 2018 года сотрудник полиции, находясь в помещении дежурной части отдела полиции, превысил свои должностные полномочия в отношении гражданина, доставленного в полицию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (за мелкое хулиганство). Гражданин, <…> который был доставлен, неоднократно судим: за кражу, грабеж и причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого вреда здоровью. По факту превышения <…> должностных полномочий службой собственной безопасности

была проведена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его непосредственные руководители были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — передали в пресс-службе областной полиции.

Теперь бывшего полицейского будут судить.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора района Денис Городилов, уточнила Олёна Носок.

Как сообщается в карточке уголовного дела на сайте суда, Евгения Полякова обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ). Судебное заседание по уголовному делу назначено на 19 июня.

Помощник прокурора района Олёна Носок пояснила, что ранее обвиняемый написал явку с повинной. Во время расследования уголовного дела свою вину он полностью признал. Сейчас обвиняемый сидит под домашним арестом. В свою очередь в СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что не могут дать комментарии по этому делу, поскольку оно уже передано в суд.

