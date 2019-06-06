Жетон за пару строк: новосибирцы рассказали стихи Пушкина в метро

Сегодня, 6 июня, на семи станциях новосибирского метрополитена проходит очередная акция «Читаем Пушкина в метро». Она посвящена 220-летию со дня рождения поэта.



Пассажиры, прочитавшие наизусть не меньше двух строф из стихов Пушкина, могут проехать в метро бесплатно.

Кроме бесплатного проезда вспомнившие строки Пушкина получают в подарок календарь и открытки. Акция проходит сегодня с 10:00 до 15:00.