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Культура

Жетон за пару строк: новосибирцы рассказали стихи Пушкина в метро

Горожане смогли вспомнить письмо Татьяны, «Зимний вечер» и «Лукоморье»

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Акция «Читаем Пушкина в метро» проходит в Новосибирске шестой раз

Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 6 июня, на семи станциях новосибирского метрополитена проходит очередная акция «Читаем Пушкина в метро». Она посвящена 220-летию со дня рождения поэта. 

Пассажиры, прочитавшие наизусть не меньше двух строф из стихов Пушкина, могут проехать в метро бесплатно. 

Кроме бесплатного проезда вспомнившие строки Пушкина получают в подарок календарь и открытки. Акция проходит сегодня с 10:00 до 15:00.

Тем, кто вспомнит две строфы, проезд в метро бесплатный

Фото: Густаво Зырянов

По наблюдению корреспондента, самые популярные строчки, которые вспоминают пассажиры, — в основном из школьной программы: «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила», письмо Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», «Я помню чудное мгновенье», «Зимний вечер». 

6 июня в Новосибирске запланировано ещё несколько мероприятий, посвящённых дню рождения поэта, — в парках и на открытых площадках пройдут конкурсы, чтения, творческие мастер-классы. 

Видео Густаво Зырянова

В марте перрон метрополитена стал сценой для актёров, которые выступили на презентации театрального вагона. 

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ТЕГИ

метростихипушкин

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КОММЕНТАРИИ (7)

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Людвиг Аристархович
6 июн 2019 в 13:59

Я вас любил?.. Ещё? ..Быть может...

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
6 июн 2019 в 13:50

Сперва медам за ним ходила...
Потом монсьер ее сменил...
Ребенок был резов, но мил...

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 13:46

Вообще, я обычно езжу на Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в., и не пользуюсь метро, но сегодня специально спустился в метро и прочитал стихотворение Пушкина.