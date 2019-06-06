Жетон за пару строк: новосибирцы рассказали стихи Пушкина в метро

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6 мая 2019
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Акция «Читаем Пушкина в метро» проходит в Новосибирске шестой раз
Фото: Густаво Зырянов
Сегодня, 6 июня, на семи станциях новосибирского метрополитена проходит очередная акция «Читаем Пушкина в метро». Она посвящена 220-летию со дня рождения поэта.
Пассажиры, прочитавшие наизусть не меньше двух строф из стихов Пушкина, могут проехать в метро бесплатно.
Кроме бесплатного проезда вспомнившие строки Пушкина получают в подарок календарь и открытки. Акция проходит сегодня с 10:00 до 15:00.
По наблюдению корреспондента, самые популярные строчки, которые вспоминают пассажиры, — в основном из школьной программы: «У лукоморья дуб зелёный» из поэмы «Руслан и Людмила», письмо Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», «Я помню чудное мгновенье», «Зимний вечер».
6 июня в Новосибирске запланировано ещё несколько мероприятий, посвящённых дню рождения поэта, — в парках и на открытых площадках пройдут конкурсы, чтения, творческие мастер-классы.