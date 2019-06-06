Официально: сотни новосибирцев умерли от болезней, которых у них не нашли

Минздрав Новосибирской области признал, что более 500 новосибирцев за год умерли не от тех диагнозов, от которых лечились при жизни, — это стало ясно после вскрытий. Но далеко не всегда причиной были врачебные ошибки или халатность.



Новосибирский минздрав ссылается на данные государственной статистической отчётности — согласно им, за 2018 год патологоанатомы провели 1 0 180 вскрытий пациентов, умерших в стационаре. Они установили, что в 551 случае были расхождения диагнозов, что составляет более 5% от общего количества случаев.

