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Здоровье

Официально: сотни новосибирцев умерли от болезней, которых у них не нашли

В каждом 20-м случае диагнозы лечащего врача и патологоанатома не совпали

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По данным врачей, в смерти пациентов далеко не всегда виноваты ошибки медиков — иногда случаются обострения, которые нельзя было спрогнозировать

Фото: Александр Ощепков / НГС

Минздрав Новосибирской области признал, что более 500 новосибирцев за год умерли не от тех диагнозов, от которых лечились при жизни, — это стало ясно после вскрытий. Но далеко не всегда причиной были врачебные ошибки или халатность.

Новосибирский минздрав ссылается на данные государственной статистической отчётности — согласно им, за 2018 год патологоанатомы провели 10 180 вскрытий пациентов, умерших в стационаре. Они установили, что в 551 случае были расхождения диагнозов, что составляет более 5% от общего количества случаев.

«Данный показатель не является определяющим. Смерть может наступить от остро развившегося состояния, не связанного с заболеванием, от которого пациент проходил лечение, а также может быть результатом осложнения хронического заболевания», 

— сообщили НГС в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве подчеркнули, что по всем случаям смерти в медицинских организациях Новосибирской области проводятся комиссии по изучению летальных исходов.

Как рассказала детский патанатом Наталья Клёсова, во многих случаях действительно происходит экстренная ситуация, когда пациент умирает через полчаса после того, как приехал в больницу. Истинную причину смерти в острой ситуации увидит только патологоанатом, отметила специалист. Она также рассказала в интервью НГС, как в принципе относится к жизни и смерти людей, и какие стереотипы о патологоанатомах кажутся ей наиболее нелепыми.

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ТЕГИ

патологоанатомпричины смертинеправильный диагноз

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КОММЕНТАРИИ (4)

Башу
6 июн 2019 в 16:47

Сначала текст про мужчину патологоанатома, потом про Клёсову, теперь уже статистика этой службы. И все это примерно в течение месяца-полутора. Это что, новый тренд? Вместо обзоров соцсетей?

Студентка
6 июн 2019 в 16:46

Зачем так жить? Ведь в переди всё самое плохое. Даже на людей смотреть неприятно. Все жадные и злые. До пенсии дожить не реально. Кругом грязь и воровство.

Добрый Доктор.
6 июн 2019 в 16:45

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