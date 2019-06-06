Слава Степанов сфотографировал с высоты мегаполис на краю Африки

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии, на которых с высоты запечатлён один из крупнейших городов Южно-Африканской Республики.

«Чем-то напоминает даже Нью-Йорк, я бы так сказал, особенно если сверху снимать, потому что есть плотная застройка, небоскрёбы, высотные здания и центральный парк», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

При этом, отметил Слава, несмотря на то, что сверху город выглядит красиво, на его улицах много криминала, все магазины закрываются на решётку.