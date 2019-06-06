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Страна и мир

Слава Степанов сфотографировал с высоты мегаполис на краю Африки

Известный новосибирский фотограф сравнил Кейптаун с Нью-Йорком

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Слава Степанов ездил в ЮАР в апреле

Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии, на которых с высоты запечатлён один из крупнейших городов Южно-Африканской Республики.

«Чем-то напоминает даже Нью-Йорк, я бы так сказал, особенно если сверху снимать, потому что есть плотная застройка, небоскрёбы, высотные здания и центральный парк», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

При этом, отметил Слава, несмотря на то, что сверху город выглядит красиво, на его улицах много криминала, все магазины закрываются на решётку.

«Климат там очень приятный, там круглый год одинаковый климат. Там не жарко и не холодно. Это идеальное место для проживания человека», — рассказал Слава.

Фотограф провел в Кейптауне несколько дней

Фото: Слава Степанов

Всего у ЮАР три столицы: закондательная Кейптаун, административная Претория и судебная Блумфонтейн

Фото: Слава Степанов

Недалеко от Кейптауна располагается мыс Доброй Надежды

Фото: Слава Степанов

Звездообразная крепость Доброй Надежды (Castle of Good Hope) была построена в 1666–1679 годах 

Фото: Слава Степанов

«За несколько веков Кейптаун вырос из небольшой перевалочной базы для кораблей, направлявшихся из Европы в Индию и обратно...

Фото: Слава Степанов

... в крупный развитый город, где расположены парламент ЮАР и многие правительственные учреждения страны», — пишет фотограф

Фото: Слава Степанов

По планировке Кейптаун часто сравнивают с городами США из-за чёткой прямоугольной сети улиц, сформированной в XVII-XVIII веках

Фото: Слава Степанов

«Этот город на побережье Атлантического океана полюбился туристам благодаря красивой природе, необычному рельефу и смешению двух культур: африканской и европейской», — отмечает Слава Степанов в публикации с фотографиями

Фото: Слава Степанов

Сюда приезжают, чтобы подняться на Столовую гору, полюбоваться бескрайней водной гладью с мыса Доброй Надежды, встретить пингвинов на пляже возле соседнего городка Саймонстауна и попробовать вино с местных виноградников, отмечает автор фото

Фото: Слава Степанов

Берега Кейптауна омывает Атлантический океан

Фото: Слава Степанов

Другие фото Славы Степанова из ЮАР, сделанные на мысе Доброй Надежды, НГС публиковал раньше.

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ТЕГИ

Слава СтепановАфрика

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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
Фёдор Иванович
6 июн 2019 в 13:51

Передайте Славе Степанову, пусть сфотает специально для НГС знаменитый парк в Нью Йорке, с высоты. А наши некомпетентные и бездарные чинуши, что-бы увидели как в цивилизованном и успешном обществе обращаются с зеленью, водоёмами и местами отдыха горожан. И может быть попробуют догадаться, почему у нас помойка и дно мира, усугубляющиеся и углубляющиеся с каждым годом всё стабильнее и стабильнее.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 13:30

А теперь расскажите, кто его мама и папа, которые финансируют его увлечения

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
6 июн 2019 в 13:40

 "....идеальное место для проживания человека...."

Везде хорошо, где нас нет.