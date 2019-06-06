Слава Степанов сфотографировал с высоты мегаполис на краю Африки

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал фотографии, на которых с высоты запечатлён один из крупнейших городов Южно-Африканской Республики.
«Чем-то напоминает даже Нью-Йорк, я бы так сказал, особенно если сверху снимать, потому что есть плотная застройка, небоскрёбы, высотные здания и центральный парк», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.
При этом, отметил Слава, несмотря на то, что сверху город выглядит красиво, на его улицах много криминала, все магазины закрываются на решётку.
«Климат там очень приятный, там круглый год одинаковый климат. Там не жарко и не холодно. Это идеальное место для проживания человека», — рассказал Слава.
Другие фото Славы Степанова из ЮАР, сделанные на мысе Доброй Надежды, НГС публиковал раньше.