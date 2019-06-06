Из миграционного центра на Есенина вывели посетителей

Сегодня, 6 июня, около 11:30 на улицу вывели посетителей миграционного центра на улице Есенина, 1Г в Дзержинском районе Новосибирска.

«Сказали, что и света нет, и эвакуация. Внутри здания сейчас МЧС и прокуратура», — рассказал корреспонденту НГС читатель Иван, который находится на месте.



В Главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, что заявка о происшествии к ним не поступала. В областном управлении МВД пообещали уточнить информацию об эвакуации позднее.

Две недели назад из Сибирского университета потребительской кооперации в Новосибирске эвакуировали студентов из-за случайно сработавшей пожарной сигнализации.