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Из миграционного центра на Есенина вывели посетителей

Читатель НГС увидел на месте работников МЧС и прокуратуры

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Людей вывели на улицу в 11:30

Фото: читатель НГС

Сегодня, 6 июня, около 11:30 на улицу вывели посетителей миграционного центра на улице Есенина, 1Г в Дзержинском районе Новосибирска.

«Сказали, что и света нет, и эвакуация. Внутри здания сейчас МЧС и прокуратура», — рассказал корреспонденту НГС читатель Иван, который находится на месте. 

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области рассказали, что заявка о происшествии к ним не поступала. В областном управлении МВД пообещали уточнить информацию об эвакуации позднее.

Две недели назад из Сибирского университета потребительской кооперации в Новосибирске эвакуировали студентов из-за случайно сработавшей пожарной сигнализации.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
6 июн 2019 в 13:05

Куда вывели?

ХОЗЯИН МОРГА
6 июн 2019 в 13:28

устали работать, перекур сделали)))

Чистая Вода
6 июн 2019 в 13:14

Нгс как всегда, глаголит объёмно