«Кошмар, как кильки набиваемся»: жители Акатуйского выстраиваются в очереди на маршрутки

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6 мая 2019
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Жители Акатуйского жилмассива в Кировском районе Новосибирска каждое утро стоят в длинных очередях на маршрутку — проблемы с общественным транспортом здесь обострились после забастовки водителей маршрутки № 10, которые требовали убрать конкурентов.
Маршрут № 10 «Жилмассив Акатуйский — совхоз Левобережный» — единственный на Акатуйском жилмассиве. Альтернатива — только площадь Кирова, до которой жителям отдалённых домов придётся идти пешком около получаса.
По наблюдению корреспондентов, очереди собираются с раннего утра, а час пик приходится примерно на 7:00–7:30. Одновременно маршрутку ждут по 50 человек.
После публикаций новостей о забастовке маршрутчиков прокуратура начала проверку. А мэрия объяснила, что по маршруту ездят машины компании, у которой нет прав заниматься пассажирскими перевозками.
«Вот видите сами, это и изменилось, — показывают пассажиры на очередь перед маршруткой. — Раньше не было очереди. Они подходили две (маршрутки. — Прим. ред.). Мы подходили спокойно и ехали. Потолок ожиданий — пять минут. А сейчас кошмар, ещё как кильки набиваемся».
«Если можно вернуть, то действительно, чтобы две до Маркса хотя бы ходили. Потому что все люди в основном едут именно до Маркса», — попросила донести просьбу всех пассажиров одна из пассажирок в очереди.
По подсчётам пассажиров, альтернатива для них — лишь площадь Кирова, до которой от самых отдалённых домов идти около 30 минут. При этом в очереди на маршрутку иногда приходится стоять и по 40 минут.
Представители компании «ПАТП-1118», работающей на маршруте № 10, сообщили корреспонденту НГС, что на линии нелегальные перевозчики больше не работают — сейчас на линии работает 18 официальных машин.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать введение дополнительных маршрутов общественного транспорта на Акатуйский жилмассив.