«Кошмар, как кильки набиваемся»: жители Акатуйского выстраиваются в очереди на маршрутки

В час пик в очереди стоят десятки человек

Жители Акатуйского жилмассива в Кировском районе Новосибирска каждое утро стоят в длинных очередях на маршрутку — проблемы с общественным транспортом здесь обострились после забастовки водителей маршрутки № 10, которые требовали убрать конкурентов.

Маршрут № 10 «Жилмассив Акатуйский — совхоз Левобережный» — единственный на Акатуйском жилмассиве. Альтернатива — только площадь Кирова, до которой жителям отдалённых домов придётся идти пешком около получаса. По наблюдению корреспондентов, очереди собираются с раннего утра, а час пик приходится примерно на 7:00–7:30. Одновременно маршрутку ждут по 50 человек.

По словам жителей Акатуйского, проблемы с общественным транспортом здесь были всегда, но особенно обострились после забастовки водителей маршруток, которые требовали от мэрии избавить их от конкурентов-нелегалов. Нелегальный перевозчик забирал часть пассажиров, которым нужно было ехать до площади Карла Маркса.



По словам перевозчика, сейчас на линии 18 машин, но пассажиры считают, что с утра их не хватает Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После публикаций новостей о забастовке маршрутчиков прокуратура начала проверку. А мэрия объяснила, что по маршруту ездят машины компании, у которой нет прав заниматься пассажирскими перевозками.

«Вот видите сами, это и изменилось, — показывают пассажиры на очередь перед маршруткой. — Раньше не было очереди. Они подходили две (маршрутки. — Прим. ред.). Мы подходили спокойно и ехали. Потолок ожиданий — пять минут. А сейчас кошмар, ещё как кильки набиваемся».



Пассажиры в маршрутке едут даже на ступеньках Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Если можно вернуть, то действительно, чтобы две до Маркса хотя бы ходили. Потому что все люди в основном едут именно до Маркса», — попросила донести просьбу всех пассажиров одна из пассажирок в очереди.

По подсчётам пассажиров, альтернатива для них — лишь площадь Кирова, до которой от самых отдалённых домов идти около 30 минут. При этом в очереди на маршрутку иногда приходится стоять и по 40 минут.

Маршрутка № 10 — единственный общественный транспорт, на котором можно уехать с конечной Акатуйского жилмассива Фото: Ольга Бурлакова / НГС