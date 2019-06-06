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Дороги и транспорт
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«Кошмар, как кильки набиваемся»: жители Акатуйского выстраиваются в очереди на маршрутки

После забастовки водителей уехать с жилмассива стало намного сложнее

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В час пик в очереди стоят десятки человек

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители Акатуйского жилмассива в Кировском районе Новосибирска каждое утро стоят в длинных очередях на маршрутку — проблемы с общественным транспортом здесь обострились после забастовки водителей маршрутки № 10, которые требовали убрать конкурентов.

Маршрут № 10 «Жилмассив Акатуйский — совхоз Левобережный» — единственный на Акатуйском жилмассиве. Альтернатива — только площадь Кирова, до которой жителям отдалённых домов придётся идти пешком около получаса.

По наблюдению корреспондентов, очереди собираются с раннего утра, а час пик приходится примерно на 7:00–7:30. Одновременно маршрутку ждут по 50 человек. 

По словам жителей Акатуйского, проблемы с общественным транспортом здесь были всегда, но особенно обострились после забастовки водителей маршруток, которые требовали от мэрии избавить их от конкурентов-нелегалов. Нелегальный перевозчик забирал часть пассажиров, которым нужно было ехать до площади Карла Маркса.

По словам перевозчика, сейчас на линии 18 машин, но пассажиры считают, что с утра их не хватает

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

После публикаций новостей о забастовке маршрутчиков прокуратура начала проверку. А мэрия объяснила, что по маршруту ездят машины компании, у которой нет прав заниматься пассажирскими перевозками.

«Вот видите сами, это и изменилось, — показывают пассажиры на очередь перед маршруткой. — Раньше не было очереди. Они подходили две (маршрутки. — Прим. ред.). Мы подходили спокойно и ехали. Потолок ожиданий — пять минут. А сейчас кошмар, ещё как кильки набиваемся».

Пассажиры в маршрутке едут даже на ступеньках

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Если можно вернуть, то действительно, чтобы две до Маркса хотя бы ходили. Потому что все люди в основном едут именно до Маркса», — попросила донести просьбу всех пассажиров одна из пассажирок в очереди. 

По подсчётам пассажиров, альтернатива для них — лишь площадь Кирова, до которой от самых отдалённых домов идти около 30 минут. При этом в очереди на маршрутку иногда приходится стоять и по 40 минут. 

Маршрутка № 10 — единственный общественный транспорт, на котором можно уехать с конечной Акатуйского жилмассива

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Представители компании «ПАТП-1118», работающей на маршруте № 10, сообщили корреспонденту НГС, что на линии нелегальные перевозчики больше не работают — сейчас на линии работает 18 официальных машин. 

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать введение дополнительных маршрутов общественного транспорта на Акатуйский жилмассив. 

Забастовка водителей ПАТП-1118 прошла 13 мая. На следующий день сгорели две машины перевозчика-нелегала. До этого пострадали машины ПАТП-1118, в которых хулиганы выбили стёкла

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ТЕКСТ

Анна Богданова

ТЕГИ

Акатуйский жилмассивзабастовка водителейобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (62)

Машенька
6 июн 2019 в 12:58

Бедологи. Немогут купить себе хороший и просторный автомобиль. Вот мой парень недопустит того, что бы я ездила в неудобном транспорте. У нас всегда дорогая машина и никаких проблем в жизни. Мы всегда отдыхаем за границей и можем позволить себе насколько квартир в разных районах города. Почему другие люди не хотят жить достойно и комфортно? Ленивые наверно и не хотят заботится о своих девушках.

Фывап
6 июн 2019 в 13:06

Понаехали, накупили квартир. Теперь им ещё и транспорт подавай. Я думаю, нужно как то оградить настоящих новосибирцев от обитателей окраин. Например, сделать для понаехавших вход в город платным. Или их обложить их муниципальным налогом.

Вячеслав
6 июн 2019 в 12:57

Некоторые районы Новосибирска власти города позволили превратить в гетто.