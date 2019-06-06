В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: в город идут грозы и град

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — по данным синоптиков в городе 6–7 июня возможны ливни с грозой и градом.



«По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18–23 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду», — передаёт пресс-служба ГУ МЧС по НСО.



Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны обрывы линий связи и электропередачи, а ветер может срывать кровлю со зданий. Новосибирцев просят отказаться от прогулок в лесу, быть внимательнее на дорогах и следить за детьми.