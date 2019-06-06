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Лето

В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: в город идут грозы и град

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

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Спасатели предупредили: непогода может привести к чрезвычайным ситуациям

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — по данным синоптиков в городе 6–7 июня возможны ливни с грозой и градом. 

«По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18–23 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду», — передаёт пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны обрывы линий связи и электропередачи, а ветер может срывать кровлю со зданий. Новосибирцев просят отказаться от прогулок в лесу, быть внимательнее на дорогах и следить за детьми.

Обо всех происшествиях в областном управлении МЧС просят сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218–22–32. Телефон доверия МЧС — 23–99–999. 

На прошлой неделе Новосибирск накрыло пыльной бурей и ливнем — из-за этого город встал в пробках. 

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КОММЕНТАРИИ (32)

Машенька
6 июн 2019 в 12:43

Надеюсь что градом побъёт прули и прочий хлам. И тогда их владельцы пойдут и купят достойные автомобили, на которых не стыдно проехать по городу.

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NataLka
6 июн 2019 в 12:59

Еслиф погода на выхи спортицца, чо буишь дома делать? Я наэрно буду стряпать блины и варениеи с картохою....

На пенсии
6 июн 2019 в 12:29

Духотища. Прямо Таиланд. Сижу вот и размышляю - успею ли в магазинчик сгонять, или уж сидеть? А то у меня уже давно не "сгонять", а "сползать" получается. И нужно посмотреть, убрали газон около дома 37 на Ватутина или нет. Все, что вытаяло из-под снега, так там и лежит. Везде уже звонила.