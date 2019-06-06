В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: в город идут грозы и град

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — по данным синоптиков в городе 6–7 июня возможны ливни с грозой и градом.
«По данным Гидрометцентра, в Новосибирской области прогнозируются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 18–23 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 25 метров в секунду», — передаёт пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны обрывы линий связи и электропередачи, а ветер может срывать кровлю со зданий. Новосибирцев просят отказаться от прогулок в лесу, быть внимательнее на дорогах и следить за детьми.
Обо всех происшествиях в областном управлении МЧС просят сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218–22–32. Телефон доверия МЧС — 23–99–999.
На прошлой неделе Новосибирск накрыло пыльной бурей и ливнем — из-за этого город встал в пробках.