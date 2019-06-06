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Криминал

Новосибирец похитил подругу бывшей жены, чтобы узнать, где живёт его ребёнок

Теперь он отправится в колонию

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Свою вину подсудимый не признал — приговор в отношении него ещё не вступил в законную силу

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему Максиму Берсеневу, которого обвиняли в похищении человека.

Суд пришёл к выводу, что подсудимый похитил подругу своей бывшей жены. Сделал он это для того, чтобы выведать у жертвы, где живут его экс-супруга и маленький ребёнок, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Судом установлено, что 17 октября 2011 года Берсенев <…> пришёл в квартиру подруги своей бывшей жены. Он напал на потерпевшую, ударив не менее 5 раз разрядом электрошокера в шею и спину. Применяя физическую силу, он принудительно переместил женщину в её же квартиру, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал одеться, отдать ему документы, ключи от квартиры и мобильный телефон. Потерпевшая выполнила эти требования. После этого Берсенев принудительно вывел жертву на улицу и против её воли усадил в автомобиль и отвез к гаражам. На протяжении длительного времени, демонстрируя нож, злоумышленник угрожал ей и требовал сообщить сведения о месте проживания своих бывшей жены и ребёнка», — описали преступление в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, женщина испугалась и частично выдала своему похитителю информацию, которую он требовал. В суде Максим Берсенев свою вину не признал, пояснив, что не совершал поступков, в которых его обвиняют.

Кировский районный суд признал Берсенева виновным по п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и приговорил его к 5 годам колонии общего режима. 

Ранее в Новосибирске начался суд по делу о похищении бизнесмена: предпринимателя похитила компания в чёрных масках.

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

похищение человекасуд

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КОММЕНТАРИИ (61)

АК!
6 июн 2019 в 12:11

матери постоянно крадут детей у отцов - и ей за это ничего не будет. больше того, парво отобрать ребенка - дано ей Семейным (антисемейным) кодексом российской федерации.

и мать за это - не сажают.

Незнакомка
6 июн 2019 в 12:07

Судя из статьи, не зря бывшая жена скрывается.

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na2la
6 июн 2019 в 12:09

ужас. я представляю, что бы он с бывшей женой сделал....