Новосибирец похитил подругу бывшей жены, чтобы узнать, где живёт его ребёнок

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему Максиму Берсеневу, которого обвиняли в похищении человека.

Суд пришёл к выводу, что подсудимый похитил подругу своей бывшей жены. Сделал он это для того, чтобы выведать у жертвы, где живут его экс-супруга и маленький ребёнок, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Судом установлено, что 17 октября 2011 года Берсенев <…> пришёл в квартиру подруги своей бывшей жены. Он напал на потерпевшую, ударив не менее 5 раз разрядом электрошокера в шею и спину. Применяя физическую силу, он принудительно переместил женщину в её же квартиру, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал одеться, отдать ему документы, ключи от квартиры и мобильный телефон. Потерпевшая выполнила эти требования. После этого Берсенев принудительно вывел жертву на улицу и против её воли усадил в автомобиль и отвез к гаражам. На протяжении длительного времени, демонстрируя нож, злоумышленник угрожал ей и требовал сообщить сведения о месте проживания своих бывшей жены и ребёнка», — описали преступление в прокуратуре Новосибирской области.

