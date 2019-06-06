В Новосибирске начали продавать четырёхкомнатные квартиры с жильцами

Аналитики портала N1.RU проанализировали объявления о продаже новосибирских квартир вместе с арендаторами — четверть таких вариантов приходится на Ленинский район. На втором месте по числу таких вариантов Заельцовский район, на третьем — Октябрьский.
Всего в июне 2019 года продают 117 квартир с жильцами — это на 21% больше, чем год назад, и на 50% — чем два года назад.
Выросла и средняя цена сданного в аренду варианта: сейчас такая квартира стоит в среднем 2,3 млн рублей — на 25% дороже, чем в прошлом году, причём это в основном «однёшки». Но в этом году эксперты впервые отметили среди объявлений большие квартиры — четырёх- и пятикомнатные, а число таких «трёшек», которые появились всего два года назад, выросло на 2%.
«Продавцы арендованного жилья традиционно подчеркивают выгоду приобретения своих объектов в инвестиционных целях, хотя причина продажи объекта с арендатором чаще всего кроется в том, что собственник просто старается не упускать возможность заработать, даже если решил продать свой объект», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
Самая дорогая такая квартира продаётся на улице Крылова, 7 — это «трёшка» за 7,63 млн рублей. «Прекрасная планировка, квартира не испорчена ремонтом», — описывает вариант продавец, не добавляя, впрочем, фотографий. Арендаторы готовы продлить договор с новым владельцем, уверяет он.
Самый доступный вариант — это комната на Северо-Чемском жилмассиве за 450 тысяч рублей.