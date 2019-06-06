В Новосибирске начали продавать четырёхкомнатные квартиры с жильцами

Аналитики портала N1.RU проанализировали объявления о продаже новосибирских квартир вместе с арендаторами — четверть таких вариантов приходится на Ленинский район. На втором месте по числу таких вариантов Заельцовский район, на третьем — Октябрьский.

Всего в июне 2019 года продают 117 квартир с жильцами — это на 21% больше, чем год назад, и на 50% — чем два года назад.



Выросла и средняя цена сданного в аренду варианта: сейчас такая квартира стоит в среднем 2,3 млн рублей — на 25% дороже, чем в прошлом году, причём это в основном «однёшки». Но в этом году эксперты впервые отметили среди объявлений большие квартиры — четырёх- и пятикомнатные, а число таких «трёшек», которые появились всего два года назад, выросло на 2%.

