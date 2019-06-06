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Недвижимость

В Новосибирске начали продавать четырёхкомнатные квартиры с жильцами

За два года число вариантов квартир с арендаторами выросло на 50%

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Самый дешёвый вариант с квартирантом — комната на Северо-Чемском жилмассиве

Фото: N1.RU

Аналитики портала N1.RU проанализировали объявления о продаже новосибирских квартир вместе с арендаторами — четверть таких вариантов приходится на Ленинский район. На втором месте по числу таких вариантов Заельцовский район, на третьем — Октябрьский.

Всего в июне 2019 года продают 117 квартир с жильцами — это на 21% больше, чем год назад, и на 50% — чем два года назад.

Выросла и средняя цена сданного в аренду варианта: сейчас такая квартира стоит в среднем 2,3 млн рублей — на 25% дороже, чем в прошлом году, причём это в основном «однёшки». Но в этом году эксперты впервые отметили среди объявлений большие квартиры — четырёх- и пятикомнатные, а число таких «трёшек», которые появились всего два года назад, выросло на 2%.

«Продавцы арендованного жилья традиционно подчеркивают выгоду приобретения своих объектов в инвестиционных целях, хотя причина продажи объекта с арендатором чаще всего кроется в том, что собственник просто старается не упускать возможность заработать, даже если решил продать свой объект», — комментирует руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Самая дорогая такая квартира продаётся на улице Крылова, 7 — это «трёшка» за 7,63 млн рублей. «Прекрасная планировка, квартира не испорчена ремонтом», — описывает вариант продавец, не добавляя, впрочем, фотографий. Арендаторы готовы продлить договор с новым владельцем, уверяет он.

Самый доступный вариант — это комната на Северо-Чемском жилмассиве за 450 тысяч рублей.

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КОММЕНТАРИИ (32)

....
6 июн 2019 в 11:48

По поводу квартир интересен последний ролик ФБК от 05.06.2019 года, с почти миллионом просмотров за день, называется он:
"Их сделали миллионерами. За наш счёт".
Очень познавательное видео.

Мурзик
6 июн 2019 в 11:53

Я бы тоже хотел купить себе баб деревеньку. Мне нужны крепостные. Что бы я ехал по полю на карете, а кругом мне крестьяне кланялись и говорила.. Вон барин едет. Барин добрый он покушать всем даёт. А потом топили мне баньку и стелили перину на кровати.

вайтджек
6 июн 2019 в 12:11

Деревеньки ещё не поступали в продажу?
С мельницей, винокурней и крепостных 200 душ?
Я бы купил.