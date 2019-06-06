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Город

Маленькая Москва: Новосибирск обогнал все сибирские города по числу мигрантов

При этом сами новосибирцы массово уезжают на Запад

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Чаще всего в Новосибирск переезжают уроженцы стран Средней Азии

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Новосибирская область оказалась самым привлекательным регионом для мигрантов — за три месяца этого года сюда переехали больше 18 тысяч человек.

Данные о миграции в Сибири опубликовал Новосибирскстат. По данным статистиков, Новосибирская область — лидер по миграционному приросту. 

«В первом квартале 2019 года миграционный прирост численности населения СФО составил 453 человека. Его обеспечили четыре региона: Новосибирская (3320 человек) и Томская (941 человек) области, Красноярский край (214 человек), Республика Алтай (26 человек)», — сообщили в Новосибирскстате. Ведомство отмечает, что в остальных сибирских регионах наблюдают миграционную убыль, самая высокая — в Омской области.

Всего в первом квартале этого года в Новосибирскую область переехали 18,6 тысячи человек, а уехали на ПМЖ в другой город за тот же период 15,3 тысячи. 

По словам демографов, миграция в Новосибирске носит «промывной характер»: сюда массово приезжают, а затем оседают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы переезжают в западные регионы «за деньгами, за уровнем жизни». 

«Приезжают к нам в основном с Северов, Алтайского края, Кемеровской области и из Средней Азии. С одной стороны, это плюс, что Новосибирская область привлекательна для мигрантов: и с трудоустройством гораздо проще, транспортный узел доступный. Они привозят товары, которые соответствуют платёжеспособности бедного населения: та же одежда и продукты питания. <...> Ну и [делают] какие-то налоговые поступления в бюджет. Но очень серьёзные минусы — это коррупция, демпинг на рынке труда, но это не сильно акцентируется, потому что они занимают в некотором смысле невостребованные ниши. 

В Москве вообще говорят, что если убрать всех мигрантов, то весь общественный транспорт встанет, потому что они у них водителями работают», 

— объяснила Ольга Чудаева, демограф, научный сотрудник отдела социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства СО РАН. 

Кроме жителей Средней Азии в последние годы население Новосибирской области разбавилось украинцами — после кризиса, начавшегося в 2014 году, добавила демограф. 

Статистики предоставляют только официальные цифры, тогда как в Новосибирске и области часто ловят ещё и нелегальных мигрантов. Недавно полицейские задержали 72 человека, которые незаконно пересекли границу и построили себе целый посёлок в лесу

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ТЕГИ

миграцияНовосибирскстат

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КОММЕНТАРИИ (46)

BUBA
6 июн 2019 в 17:17

кто это остановит?

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Максимус
6 июн 2019 в 17:20

как им выдают рабочие визы, если половина из них не понимает русский язык?

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сертификат
6 июн 2019 в 17:22

Вот он результат Единой России, которой Локоть активно помогает.
Образованные активные уезжают, те кто строил город, платил налоги, а приезжают просто рабочие руки.