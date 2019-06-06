Маленькая Москва: Новосибирск обогнал все сибирские города по числу мигрантов

Новосибирская область оказалась самым привлекательным регионом для мигрантов — за три месяца этого года сюда переехали больше 18 тысяч человек.

Данные о миграции в Сибири опубликовал Новосибирскстат. По данным статистиков, Новосибирская область — лидер по миграционному приросту. «В первом квартале 2019 года миграционный прирост численности населения СФО составил 453 человека. Его обеспечили четыре региона: Новосибирская (3320 человек) и Томская (941 человек) области, Красноярский край (214 человек), Республика Алтай (26 человек)», — сообщили в Новосибирскстате. Ведомство отмечает, что в остальных сибирских регионах наблюдают миграционную убыль, самая высокая — в Омской области.

Всего в первом квартале этого года в Новосибирскую область переехали 18,6 тысячи человек, а уехали на ПМЖ в другой город за тот же период 15,3 тысячи. По словам демографов, миграция в Новосибирске носит «промывной характер»: сюда массово приезжают, а затем оседают в основном выходцы из Средней Азии, тогда как сами новосибирцы переезжают в западные регионы «за деньгами, за уровнем жизни». «Приезжают к нам в основном с Северов, Алтайского края, Кемеровской области и из Средней Азии. С одной стороны, это плюс, что Новосибирская область привлекательна для мигрантов: и с трудоустройством гораздо проще, транспортный узел доступный. Они привозят товары, которые соответствуют платёжеспособности бедного населения: та же одежда и продукты питания. <...> Ну и [делают] какие-то налоговые поступления в бюджет. Но очень серьёзные минусы — это коррупция, демпинг на рынке труда, но это не сильно акцентируется, потому что они занимают в некотором смысле невостребованные ниши. В Москве вообще говорят, что если убрать всех мигрантов, то весь общественный транспорт встанет, потому что они у них водителями работают»,