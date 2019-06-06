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Город

Чиновники назвали причину массовой гибели рыбы в реке Тула

В речной воде обнаружили повышенное содержание загрязняющих веществ

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Анализы показали, что вода в реке Тула сильно загрязнена

Фото: FishingSib.ru / youtube.com

В мэрии Новосибирска объяснили, почему в реке Тула в начале июня массово погибла рыба.

«Факт массовой гибели рыбы произошёл на следующий день после того, как в городе прошёл сильный ливневой дождь. Причиной гибели могли послужить загрязнения, попавшие в реку с поверхностными водами, стекающими как с территорий частных подворий (неорганизованно), так и с промышленных территорий через ливневой коллектор», — сообщили в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ответ на запрос НГС.

На минувших выходных множество мёртвых рыб в реке Туле обнаружил рыбак

«Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Такой картины я ещё не видел. Весь берег завален мёртвой рыбой. Часть ещё живой пытается подышать кислородом у кромки воды», — рассказывал очевидец. 

По его словам, в реке погибает не только рыба, но и лягушки. 

После получения сообщения о гибели рыбы на место выехали спасатели. Они взяли пробы воды из реки и отправили их на анализ. Также административное расследование начали специалисты Росрыболовства. Они проверили сообщение о происшествии на реке Тула и нашли там около трёх десятков мёртвых рыб — окуня и плотвы.

«В пробах воды, отобранных в реке 1 июня, были обнаружены превышения по веществам: аммонию (6 ПДК), нитритам (2,7 ПДК), фосфатам (2,1 ПДК). При этом такой показатель [как] рН (показатель кислотности воды) был в норме. Большинство рыб переносят рН в диапазоне от 5 до 9, однако при этом необходимо учитывать влияние этого показателя на вещества, токсичность которых зависит от рН, например, соединения того же аммония. 

Опасны для рыб и нитриты: они нарушают связывание кислорода гемоглобином. Предположительно, все эти вещества содержались в удобрениях, которыми обрабатывались огороды частных подворий», — 

рассказали корреспонденту НГС о результатах анализа воды в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства.

При этом пробы воды, отобранные 4 июня, показали, что содержание загрязняющих веществ в реке снизилось почти почти в два раза, добавили в департаменте.

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

река Туламассовая гибель рыбы

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КОММЕНТАРИИ (21)

сытая физиономия
6 июн 2019 в 10:14

Короче никто не виноват. Рыба утонула из-за сильного дождя.

Гость
6 июн 2019 в 10:16

Ха ха ха Другово и не ожидал То есть виновных нету

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хлеб с квасом
6 июн 2019 в 10:17

я конечно не эколог и не метеоролог, но насколько я помню - это не первый сильный дождь в НСК, а вот массовой гибели рыбы после каждого не бывало..... В чем подвох?