Чиновники назвали причину массовой гибели рыбы в реке Тула

«Факт массовой гибели рыбы произошёл на следующий день после того, как в городе прошёл сильный ливневой дождь. Причиной гибели могли послужить загрязнения, попавшие в реку с поверхностными водами, стекающими как с территорий частных подворий (неорганизованно), так и с промышленных территорий через ливневой коллектор», — сообщили в городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в ответ на запрос НГС.

На минувших выходных множество мёртвых рыб в реке Туле обнаружил рыбак.



«Вся рыба либо умерла, либо сделает это в ближайшее время. Такой картины я ещё не видел. Весь берег завален мёртвой рыбой. Часть ещё живой пытается подышать кислородом у кромки воды», — рассказывал очевидец.



По его словам, в реке погибает не только рыба, но и лягушки.



После получения сообщения о гибели рыбы на место выехали спасатели. Они взяли пробы воды из реки и отправили их на анализ. Также административное расследование начали специалисты Росрыболовства. Они проверили сообщение о происшествии на реке Тула и нашли там около трёх десятков мёртвых рыб — окуня и плотвы.

«В пробах воды, отобранных в реке 1 июня, были обнаружены превышения по веществам: аммонию (6 ПДК), нитритам (2,7 ПДК), фосфатам (2,1 ПДК). При этом такой показатель [как] рН (показатель кислотности воды) был в норме. Большинство рыб переносят рН в диапазоне от 5 до 9, однако при этом необходимо учитывать влияние этого показателя на вещества, токсичность которых зависит от рН, например, соединения того же аммония.