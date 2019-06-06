Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка

Сегодня, 6 июня, Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка «Взаимодействие» в Новосибирске.

«Отозвать с 6 июня 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие», — говорится в сообщении регулятора.

В сообщении отмечается, что решение принято в связи с неоднократным нарушением федеральных законов и нормативных актов Банка России. Также там отмечается, что Центробанк принял во внимание «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».