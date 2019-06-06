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Экономика

Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка

В сообщении регулятора отмечается, что решение принято из-за неоднократных нарушений

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Банк «Взаимодействие» располагается на улице Нижегородской

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 6 июня, Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка «Взаимодействие» в Новосибирске.

«Отозвать с 6 июня 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие», — говорится в сообщении регулятора.

В сообщении отмечается, что решение принято в связи с неоднократным нарушением федеральных законов и нормативных актов Банка России. Также там отмечается, что Центробанк принял во внимание «наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Банк был зарегистрирован в  1992 году.

В КБ «Взаимодействие» корреспонденту НГС сообщили, что ситуация им известна, и попросили перезвонить за комментарием в середине дня.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал лицензию у красноярского банка с филиалом в Новосибирске.

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КОММЕНТАРИИ (29)

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Yeti_Siberia
6 июн 2019 в 09:46

Это начало прорыва или стабильности? Не хотелось бы пропустить этот праздник жизни. Сообщите когда начнется.

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ЗЕФИР
6 июн 2019 в 09:32

у одного из новосибирских банка))) даже заголовок правильно написать не могут!

Дениско
6 июн 2019 в 10:07

Всем которые "туда и дорга".

Вас бы, гадин оставить в одну секунду без бизнеса, средств, зарплат... вот бы вы порадовались