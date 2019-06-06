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Город Дороги и транспорт

На семи станциях метро начинают принимать стихи за проезд

Акция будет идти сегодня шестой год подряд

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Уже в 10 часов можно будет прочитать стихи Пушкина контролёру

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 6 июня, в Новосибирском метрополитене шестой год подряд будет проходить акция «Читаем Пушкина в метро».

«Акция будет действовать с 10:00 до 15:00 на семи станциях метрополитена: "Площадь имени Ленина", "Студенческая", "Красный проспект", "Заельцовская", "Гагаринская", "Октябрьская", "Золотая Нива"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По правилам акции каждый, кто прочтет в подземке не менее двух строф из произведений Пушкина наизусть, проедет в метро бесплатно.

Акцию организовывает фонд «Родное слово» при поддержке МУП «Новосибирский метрополитен», мэрии города Новосибирска и филологического сообщества. 

Как проходила акция в прошлом году — можно посмотреть здесь.

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ТЕГИ

Александр Пушкинакция в метро

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КОММЕНТАРИИ (34)

Pussy Hunter
6 июн 2019 в 09:20

У Лукоморья дуб срубили,
Кота на мяса зарубили
Русалку в бочке засолили,
И написали "Огурцы".
Там на неведомых дорожках-
Следы разбитых Жигулей.
Там Ломборджини на курьих ножках-
Стоит без окон без дверей
Там 33 богатыря
в помойке ищут
3 рубля
А 35-ый богатырь-
Пошёл пописать в монастырь

Точняк
6 июн 2019 в 09:09

У нас у ЧОПа дуб спилили, кота на мясо зарубили....

Solaris
6 июн 2019 в 09:04

Полагаю, 90% будут пытаться проехать бесплатно за Лукоморье )))