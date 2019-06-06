На семи станциях метро начинают принимать стихи за проезд

Сегодня, 6 июня, в Новосибирском метрополитене шестой год подряд будет проходить акция «Читаем Пушкина в метро».

«Акция будет действовать с 10:00 до 15:00 на семи станциях метрополитена: "Площадь имени Ленина", "Студенческая", "Красный проспект", "Заельцовская", "Гагаринская", "Октябрьская", "Золотая Нива"», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

По правилам акции каждый, кто прочтет в подземке не менее двух строф из произведений Пушкина наизусть, проедет в метро бесплатно.

Акцию организовывает фонд «Родное слово» при поддержке МУП «Новосибирский метрополитен», мэрии города Новосибирска и филологического сообщества.