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Развлечения

Новосибирские музыканты записали новую песню про «Культ тела»

Новый трек они презентовали в своей официальной группе

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Музыканты презентовали один из девяти треков с альбома, который выйдет осенью

Фото: instagram.com/sasha_makeevv

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый трек, который называется «Культ тела» — это один из девяти треков с альбома, который выйдет осенью этого года. Новая песня появилась на странице в официальной группе новосибирских музыкантов 6 июня.

«Мы экспериментировали и выпускали много материала в этом году, чтобы попробовать свои разные стороны, и на альбоме покажем, чему научились за этот год и какие свои старые выигрышные фишки вновь вспомнили», —написали ранее музыканты в своей группе. 

Также новосибирцы сообщили, что новый альбом «ШОУ-БИЗНЕ$» выйдет 5 сентября, а его презентация состоится в Москве 18 октября. 

В апреле группа «Буерак» давала концерт в баре Guevara — несколько десятков новосибирцев выстроились в длинную очередь у заведения, чтобы послушать музыкантов. 

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

Буеракновая песня

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