Новосибирские музыканты записали новую песню про «Культ тела»

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый трек, который называется «Культ тела» — это один из девяти треков с альбома, который выйдет осенью этого года. Новая песня появилась на странице в официальной группе новосибирских музыкантов 6 июня.



«Мы экспериментировали и выпускали много материала в этом году, чтобы попробовать свои разные стороны, и на альбоме покажем, чему научились за этот год и какие свои старые выигрышные фишки вновь вспомнили», —написали ранее музыканты в своей группе.

