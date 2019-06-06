Жители Новосибирска столкнулись со сбоем в работе сервисов Mail.ru Group — вечером 5 июня пользователи не могли войти в систему. На момент публикации на проблемы пожаловались больше 11 000 человек по всей стране.

По информации мониторингового сервиса Downdetector, 81% пользователей не могли воспользоваться почтой, 15% столкнулись с проблемами при работе с сайтом, ещё 3% пользователей не могли войти в сервисы. Сбой произошёл в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Самаре и в других городах России.

Проблемы в работе сервисов начались после 20:00 по новосибирскому времени. Как сообщает ТАСС, в одном из арендованных дата-центров в Москве произошёл пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. «На данный момент возгорание локализовано, техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании могут работать с ограничениями. Пользовательские данные не пострадали», — сообщили в пресс-службе Mail.ru информационному агентству ТАСС. Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время работа всех сервисов будет полностью восстановлена.

Более 11 000 человек по всей стране сообщили о проблеме Фото: скриншот downdetector.ru