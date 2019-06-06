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Город

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе сервисов Mail.ru — виной стал пожар в дата-центре компании

Часть серверов отключили для того, чтобы потушить пожар

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Большинство пользователей не смогли воспользоваться почтой

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Жители Новосибирска столкнулись со сбоем в работе сервисов Mail.ru Group — вечером 5 июня пользователи не могли войти в систему. На момент публикации на проблемы пожаловались больше 11 000 человек по всей стране. 

По информации мониторингового сервиса Downdetector, 81% пользователей не могли воспользоваться почтой, 15% столкнулись с проблемами при работе с сайтом, ещё 3% пользователей не могли войти в сервисы. Сбой произошёл в Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Самаре и в других городах России. 

Проблемы в работе сервисов начались после 20:00 по новосибирскому времени. Как сообщает ТАСС, в одном из арендованных дата-центров в Москве произошёл пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. 

«На данный момент возгорание локализовано, техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании могут работать с ограничениями. Пользовательские данные не пострадали», — сообщили в пресс-службе Mail.ru информационному агентству ТАСС. 

Также в пресс-службе добавили, что в ближайшее время работа всех сервисов будет полностью восстановлена. 

Более 11 000 человек по всей стране сообщили о проблеме 

Фото: скриншот downdetector.ru

Месяц назад в Новосибирске произошел временный сбой в работе онлайн-банка ВТБ — тогда вход в систему был ограничен по техническим причинам

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

сбой в работе сервисов

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КОММЕНТАРИИ (3)

хммм
6 июн 2019 в 01:06

dataline горит синим пламенем... а на самом деле это печально у кучи клиентов сегодня лежали или сбоили приложения которые хостятся у них.. вообще это уму не постижимо датацентр уровня tier 3 и у него КРЫША загорелась О_о

С Богаткова
6 июн 2019 в 01:05

Горю на работе каждый день, все норм

Анонимно из Канады
6 июн 2019 в 00:57

И кому он нужен этот mail.ru? Лет 15 назад еще пользовался, а потом он превратился в одностраничный сайт с 5 строчками новостей и кучей онлайн игр для детй 5-7 лет. Если он закроетсяя совсем (как некогда легендарный чат.ру), то никто и не заметит. Впрочем, если даже интернет совсем отключить на надельку, то я особо и не расстроюсь. реальная польза интернета вполне преувеличена.