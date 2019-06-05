Видео: две легковушки залетели под фуру возле «Ауры»

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП — у ТРЦ «Аура» два легковых автомобиля залетели под фуру. Об этом в редакцию сообщил дежурный городской службы 112.
«В 21:58 информация прошла, что на улице Ипподромской, в районе "Ауры", в сторону Речного вокзала две легковые машины влетели под фуру, есть пострадавшие», — отметил дежурный.
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», в результате ДТП пострадали три человека.
«Пострадали водители и девушка-пассажир из одного седана. Водители от госпитализации отказались, девушка с черепно-мозговой травмой будет доставлена в больницу», — сообщается в группе паблика.
По словам очевидца, у фуры пробит бензобак. «Первыми столкнулись фура и машина рядом с пожарной, затем в фуру сзади въехала вторая машина. Приехала пожарная машина — у фуры, на первый взгляд, пробит бензобак», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Юрий Поплаухин.
Два дня назад в Новосибирской области, недалеко от села Толмачево, столкнулись три автомобиля — участники ДТП ищут свидетелей.