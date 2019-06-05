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Происшествия

Видео: две легковушки залетели под фуру возле «Ауры»

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали три человека

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В результате аварии на дорогу вытекла техническая жидкость автомобилей

Фото: читатель НГС Юрий Поплаухин

Сегодня вечером в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП — у ТРЦ «Аура» два легковых автомобиля залетели под фуру. Об этом в редакцию сообщил дежурный городской службы 112. 

«В 21:58 информация прошла, что на улице Ипподромской, в районе "Ауры", в сторону Речного вокзала две легковые машины влетели под фуру, есть пострадавшие», — отметил дежурный.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», в результате ДТП пострадали три человека. 

«Пострадали водители и девушка-пассажир из одного седана. Водители от госпитализации отказались, девушка с черепно-мозговой травмой будет доставлена в больницу», — сообщается в группе паблика.

По словам очевидца, у фуры пробит бензобак. «Первыми столкнулись фура и машина рядом с пожарной, затем в фуру сзади въехала вторая машина. Приехала пожарная машина — у фуры, на первый взгляд, пробит бензобак», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Юрий Поплаухин. 

Два дня назад в Новосибирской области, недалеко от села Толмачево, столкнулись три автомобиля — участники ДТП ищут свидетелей

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

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КОММЕНТАРИИ (10)

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учите географию
5 июн 2019 в 22:59

80 % водятлов ездят по принципу "ветер в харю - я ... еду". Гашетку зажал - и полетел. А что там впереди происходит... никого не волнует. Видно же, что фура раскорячилась, по-другому ей не повернуть туда. Притормози, объедь... но нет! Такие же и в тумане фигачат, ничего не видя... Ну а что? Ограничение же 90! Значит, опасности нет. Безмозглые...

Лужайка
5 июн 2019 в 23:00

Опять правый руль

Ходжа Насреддин
5 июн 2019 в 22:58

Фура широко заходит в поворот там потому что иначе прицеп в узкий проезд не пройдёт. Водителям легковушек надо соблюдать дистанцию и скоростной режим