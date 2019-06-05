«Мы живём в каменных джунглях»: новосибирцы вышли на пикет за строительство парка в центре города

Сейчас на гектаре в излучине рукавов 1-й Ельцовки вместо двух домов планируют построить четыре

Сегодня, 5 июня, возле фонтана в сквере у здания на Орджоникидзе, 18 состоялся митинг, посвящённый экологическим проблемам Новосибирска, — горожане вышли на акцию в поддержку строительства парка в пойме реки 1-й Ельцовки. Идея создать в этом месте парк обсуждается уже несколько лет: в мае на заседании двух комиссий общественного совета по градостроительству представили проект строительства Ельцовского парка в пойме реки 1-й Ельцовки, но чиновники решили, что место лучше использовать под парковки.

Как рассказал корреспонденту НГС участник митинга Дмитрий Губарев, сегодняшняя акция стала возможностью ещё раз заявить городу о необходимости парка. «Сегодня был общегородской митинг, <...> организованный партией «Яблоко». <...> Мы выступали за создание парка в пойме реки Ельцовки. <...> Проблема важная, сейчас решается судьба парка, — в этот момент митинг был актуальный», — сообщил Дмитрий Губарев.

В поддержку строительства парка в центре города выступила Дарья Друщенко — координатор движения «Ельцовка-первая» Фото: Дмитрий Губарев

По словам Губарева, парк в центре города должен выполнять не только экологическую функцию, но и социальную: планировалось, что в зоне поймы реки 1-й Ельцовки смогли бы отдыхать горожане целыми семьями. «Наличие благоустройства в городе очень влияет на подрастающее поколение. Что сейчас видят наши дети: каменные джунгли, грязь. Они вырастают без любви к природе, без примера, как нужно жить. <...> Важно сделать именно экопарк, <...> чтобы был кусочек экологии в центре Новосибирска, чтобы это была отдушина, где можно погулять с детьми <...>. Сейчас в этом месте очень плотная застройка, люди задыхаются. Это не есть нормально — жить в каменных джунглях», — поделился Дмитрий Губарев.