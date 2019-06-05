«Мы живём в каменных джунглях»: новосибирцы вышли на пикет за строительство парка в центре города

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6 мая 2019
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Как рассказал корреспонденту НГС участник митинга Дмитрий Губарев, сегодняшняя акция стала возможностью ещё раз заявить городу о необходимости парка.
«Сегодня был общегородской митинг, <...> организованный партией «Яблоко». <...> Мы выступали за создание парка в пойме реки Ельцовки. <...> Проблема важная, сейчас решается судьба парка, — в этот момент митинг был актуальный», — сообщил Дмитрий Губарев.
По словам Губарева, парк в центре города должен выполнять не только экологическую функцию, но и социальную: планировалось, что в зоне поймы реки 1-й Ельцовки смогли бы отдыхать горожане целыми семьями.
«Наличие благоустройства в городе очень влияет на подрастающее поколение. Что сейчас видят наши дети: каменные джунгли, грязь. Они вырастают без любви к природе, без примера, как нужно жить. <...> Важно сделать именно экопарк, <...> чтобы был кусочек экологии в центре Новосибирска, чтобы это была отдушина, где можно погулять с детьми <...>. Сейчас в этом месте очень плотная застройка, люди задыхаются. Это не есть нормально — жить в каменных джунглях», — поделился Дмитрий Губарев.
Кроме 1-й Ельцовки в Новосибирске есть и другие малые реки: 2-я Ельцовка, которая частично протекает по Сосновому и Заельцовскому бору, Плющиха и Каменка. В пойме последней парки планировались ещё в советское время, но в итоге большая часть речки скрыта под землёй, и лишь в одной её части, по решению самих горожан, должен появиться парк. Вот только когда это будет, неизвестно.