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Город

«Мы живём в каменных джунглях»: новосибирцы вышли на пикет за строительство парка в центре города

В мае застройщики отказались строить парк в пойме реки 1-й Ельцовки

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Сейчас на гектаре в излучине рукавов 1-й Ельцовки вместо двух домов планируют построить четыре

Фото: Дмитрий Губарев 

Сегодня, 5 июня, возле фонтана в сквере у здания на Орджоникидзе, 18 состоялся митинг, посвящённый экологическим проблемам Новосибирска, — горожане вышли на акцию в поддержку строительства парка в пойме реки 1-й Ельцовки

Идея создать в этом месте парк обсуждается уже несколько лет: в мае на заседании двух комиссий общественного совета по градостроительству представили проект строительства Ельцовского парка в пойме реки 1-й Ельцовки, но чиновники решили, что место лучше использовать под парковки.

Как рассказал корреспонденту НГС участник митинга Дмитрий Губарев, сегодняшняя акция стала возможностью ещё раз заявить городу о необходимости парка. 

«Сегодня был общегородской митинг, <...> организованный партией «Яблоко». <...> Мы выступали за создание парка в пойме реки Ельцовки. <...> Проблема важная, сейчас решается судьба парка, — в этот момент митинг был актуальный», — сообщил Дмитрий Губарев. 

В поддержку строительства парка в центре города выступила Дарья Друщенко — координатор движения «Ельцовка-первая» 

Фото: Дмитрий Губарев

По словам Губарева, парк в центре города должен выполнять не только экологическую функцию, но и социальную: планировалось, что в зоне поймы реки 1-й Ельцовки смогли бы отдыхать горожане целыми семьями. 

«Наличие благоустройства в городе очень влияет на подрастающее поколение. Что сейчас видят наши дети: каменные джунгли, грязь. Они вырастают без любви к природе, без примера, как нужно жить. <...> Важно сделать именно экопарк, <...> чтобы был кусочек экологии в центре Новосибирска, чтобы это была отдушина, где можно погулять с детьми <...>. Сейчас в этом месте очень плотная застройка, люди задыхаются. Это не есть нормально — жить в каменных джунглях», — поделился Дмитрий Губарев. 

Кроме 1-й Ельцовки в Новосибирске есть и другие малые реки: 2-я Ельцовка, которая частично протекает по Сосновому и Заельцовскому бору, Плющиха и Каменка. В пойме последней парки планировались ещё в советское время, но в итоге большая часть речки скрыта под землёй, и лишь в одной её части, по решению самих горожан, должен появиться парк. Вот только когда это будет, неизвестно.

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ТЕГИ

Митингмитинг за строительство паркаПарк в пойме 1-й Ельцовки

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КОММЕНТАРИИ (10)

Горин
5 июн 2019 в 22:23

Что то не совсем понимаю какая партия на сейраз рекламировалась?

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Татьяна Маррина
5 июн 2019 в 22:22

Как же надоели эти митинги. Люди, вам совсем нечем заняться? Работать не пробовали?

Волобуев
5 июн 2019 в 22:22

Опять кружок по интересам. Пока тепло решили постоять чтоли? Сейчас митингами уже ничего не решить, бесполезное мероприятие я считаю.