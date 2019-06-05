Китайское предупреждение: Haval представил интригующий кроссовер российской сборки

Сегодня открылся завод китайского бренда Haval, с конвейера которого еще весной начали сходить кроссоверы F7. Новый завод Haval под Тулой — это пока самая масштабная попытка китайцев завоевать доверие россиян. Мы разобрались, велики ли шансы на успех.

Производство на заводе под Тулой автоматизировано и предполагает достаточно много операций, включая сборку и сварку кузовов Фото: Haval

Китайцы уже предпринимали попытки собирать автомобили как своими силами, так и в партнерстве с российскими компаниями (Tagaz, Derways, «Автотор»). Но Haval предпринимает бескомпромиссную попытку: завод обошелся в полмиллиарда долларов и при расчетной мощности 80 тысяч автомобилей в год предполагает не просто сборку машин, но также штамповку, сварку и окраску кузовов. Уже на первом этапе локализация достигнет почти трети и будет расти. А затем китайцы не прочь расширить мощности до 150 тысяч машин в год. Чтобы амбиции были понятнее, в прошлом году самый популярный китайский бренд Lifan продал в десять раз меньше — 15 097 машин, а сам Haval — 3213 машин. Если планы Haval сбудутся, российский авторынок ждет что-то вроде «китайской весны».



Однако тенденция для «Хевейла» позитивна: май стал самым успешным месяцем в истории марки на российском рынке: продано 712 кроссоверов без учета новой модели российской сборки. План на 2019 год составляет уже 15 тысяч автомобилей, то есть в пять раз выше прошлогоднего результата.



Haval H6 является пока бестселлером марки Фото: Haval

Сейчас самой популярной моделью Haval является среднеразмерный кроссовер H6, на который приходится почти 80% продаж. Но уже в июне ему поможет близкий по размерам, но совершенно иной по концепции паркетник Haval F7, собираемый в Туле.

При длине кузова 4620 мм Haval F7 занимает промежуточное положение между среднеразмерными кроссоверами (Honda CR-V, KIA Sportage, Mazda CX-5) и более крупными (Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail).



Haval F7 — модель гораздо более современная, чем H6 Фото: Haval

У F7 броский дизайн и довольно серьезная матчасть. Оба бензиновых мотора имеют турбонаддув: 1,5-литровый агрегат развивает 150 л. с., двухлитровый — 190 л. с. Коробка передач только автоматическая, причем это не привычная гидромеханика, а преселективный семиступенчатый робот. За доплату доступен полный привод.



Стоимость базовой версии на первый взгляд шокирует: 1,449 миллиона рублей за китайский автомобиль — это серьезная заявка. Но азиаты постараются растопить сердца россиян богатой комплектацией: фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа, парктроник и так далее. Близкий по оснащению KIA Sportage дороже примерно на 100 тысяч рублей, при этом компактнее. Разница с Mazda CX-5 достигает почти 300 тысяч рублей.

Интерьер Haval F7 Фото: Haval

Есть и более богатые версии Haval F7, в которых появляются электрорегулировки сидений, камера заднего вида, светодиодные фары, панорамная крыша, бесключевой доступ и так далее.

Впрочем, Haval предстоит бороться не только с конкурентами, но и с предубеждениями россиян. Нынешний лидер продаж H6 при близких размерах стоит еще дешевле: от 1,127 миллиона рублей. Тем не менее спрос на модель на порядок ниже, чем у куда более дорогих лидеров рынка, вроде KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail. Новой модели придется убедить людей не только в ценовых преимуществах, но и качестве, достойном столь самоуверенного прайс-листа.

Haval H2 близок по концепции к Hyundai Creta Фото: Haval

В модельном ряду Haval есть и еще два кроссовера: компактный H2 (от 1,108 миллиона рублей) и полноразмерный H9 (от 2,532 миллиона рублей). Впрочем, они подаются пока в гомеопатических дозах.

Haval H9 Фото: Haval