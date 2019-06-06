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Работа

Молодые специалисты рассказали, какую зарплату они хотят получать

Самые скромные запросы оказались у специалистов в сфере маркетинга

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Самую высокую заработную плату хотят получать молодые люди, которые ищут работу в сферах энергетики и добычи сырья

Фото: Их архива НГС 

Новосибирцы в возрасте от 21 до 24 лет рассказали, работу с какой зарплатой они ищут. 

В среднем студенты и начинающие специалисты рассчитывают на зарплату в 22 тысячи рублей — к такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, изучив более 47 тысяч резюме новосибирцев. 

По данным портала, самую высокую заработную плату хотят получать молодые люди, которые ищут работу в сферах энергетики и добычи сырья — более 34 тысяч рублей, работники в сфере строительства и недвижимости, а также телекоммуникации и связи — в районе 26 тысяч рублей. 

Самые скромные запросы оказались у соискателей вакансий в сфере маркетинга, PR и рекламы — 16,6 тысяч, юриспруденции — почти 18,5 тысяч и в сфере услуг — 18,7 тысяч рублей. 


«При этом больше половины новосибирских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет уже имеют опыт работы — таких оказалось 53%. Интересно, что эти ребята хотят зарабатывать больше — в среднем 24 830 рублей», — сообщили в Зарплате.ру. 

Как показало аналитическое исследование, только половина начинающих специалистов в Новосибирске указывают, что готовы работать полный рабочий день, а остальные рассчитывают на гибкий график.

По словам бренд-директора портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, большинство молодых людей уверены в востребованности своей профессии. 

«Одновременно с аналитикой мы провели опрос среди 1200 российских студентов и начинающих специалистов и выяснили, что 73% из них уверены в востребованности профессии, которую они выбрали. А 69% планируют работать или уже работают по специальности. При этом большинство молодых специалистов самостоятельно приняли решение учиться на эту специальность — без участия родителей или друзей», — рассказал Иван Чирков.

На прошлой неделе аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру расспрашивали новосибирцев, как они относятся к представителям сексуальных меньшинств на работе

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КОММЕНТАРИИ (39)

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Фёдор Иванович
6 июн 2019 в 07:51

Мечта молодого российского специалиста, который пять лет чего-то там углублённо изучал, и получал ВЫСШЕЕ образование: - 22 тысячи рублей! Да, вы не ослышались, 300 евро, это уровень талантливой и перспективной молодёжи, которая займёт скоро все почётные места в народном хозяйстве.
Напомню, жильё стоит в Новосибирске, на вторичном рынке 71688 руб за квадратный метр. То есть небольшая однёшка в 35 квадратов 2,5 млн. В ипотеку гораздо дороже. Коммуналка 5 тыс. Поход в продуктовый магазин 1,5-2 тыс. Где и на что они собираются жить? Как они собираются заводить детей, и в каком количестве?
На что обречена такая страна?
Кто и чему их там учил? Лишить аккредитации такие вузы, уволить всех преподавателей с позором. Они пять лет готовят студентов быть рабами и гордиться этим.

дед
6 июн 2019 в 07:35

З.П. меньше 50, это пособие.

ЛенаК
6 июн 2019 в 07:53

это что за молодежь?! Из России вообще? Какие 16 тысяч?! Прежде чем наработать опыт, нужно работать хотя бы, чтобы ноги не протянуть, это где-то 40 получать нужно..На одного! Они из каких соображений такие средние зарплаты высчитали?!