Молодые специалисты рассказали, какую зарплату они хотят получать

Новосибирцы в возрасте от 21 до 24 лет рассказали, работу с какой зарплатой они ищут.

В среднем студенты и начинающие специалисты рассчитывают на зарплату в 22 тысячи рублей — к такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, изучив более 47 тысяч резюме новосибирцев.

По данным портала, самую высокую заработную плату хотят получать молодые люди, которые ищут работу в сферах энергетики и добычи сырья — более 34 тысяч рублей, работники в сфере строительства и недвижимости, а также телекоммуникации и связи — в районе 26 тысяч рублей.