Молодые специалисты рассказали, какую зарплату они хотят получать

Новосибирцы в возрасте от 21 до 24 лет рассказали, работу с какой зарплатой они ищут.
В среднем студенты и начинающие специалисты рассчитывают на зарплату в 22 тысячи рублей — к такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, изучив более 47 тысяч резюме новосибирцев.
По данным портала, самую высокую заработную плату хотят получать молодые люди, которые ищут работу в сферах энергетики и добычи сырья — более 34 тысяч рублей, работники в сфере строительства и недвижимости, а также телекоммуникации и связи — в районе 26 тысяч рублей.
Самые скромные запросы оказались у соискателей вакансий в сфере маркетинга, PR и рекламы — 16,6 тысяч, юриспруденции — почти 18,5 тысяч и в сфере услуг — 18,7 тысяч рублей.
«При этом больше половины новосибирских соискателей в возрасте от 21 до 24 лет уже имеют опыт работы — таких оказалось 53%. Интересно, что эти ребята хотят зарабатывать больше — в среднем 24 830 рублей», — сообщили в Зарплате.ру.
Как показало аналитическое исследование, только половина начинающих специалистов в Новосибирске указывают, что готовы работать полный рабочий день, а остальные рассчитывают на гибкий график.
По словам бренд-директора портала Зарплата.ру Ивана Чиркова, большинство молодых людей уверены в востребованности своей профессии.
«Одновременно с аналитикой мы провели опрос среди 1200 российских студентов и начинающих специалистов и выяснили, что 73% из них уверены в востребованности профессии, которую они выбрали. А 69% планируют работать или уже работают по специальности. При этом большинство молодых специалистов самостоятельно приняли решение учиться на эту специальность — без участия родителей или друзей», — рассказал Иван Чирков.
На прошлой неделе аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру расспрашивали новосибирцев, как они относятся к представителям сексуальных меньшинств на работе.