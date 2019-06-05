Пассажира арестовали за пьянство после прилёта в аэропорт Толмачёво

Обской городской суд Новосибирской области арестовал пьяного дебошира на 7 суток — он махал руками и матерился в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта Толмачёво.
Информация об этом появилась в группе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в социальной сети «ВКонтакте».
«В Линейный отдел <...> поступило сообщение о неадекватном поведении посетителя одного из кафе в стерильной зоне воздушной гавани.
Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили пассажира с видимыми признаками опьянения, который размахивал руками и выражался нецензурной бранью.
На замечания граждан и персонала мужчина не реагировал», — говорится в сообщении ведомства.
После этого сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался 50-летний житель Ставропольского края, который летел из Талакана (Якутия), где работал вахтовиком, в Москву с пересадкой в Новосибирске.
«В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде авиапассажир подтвердил, что совершил правонарушение, находясь в алкогольном опьянении.
Обской городской суд признал задержанного гражданина виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток»,
— уточняется в сообщении МВД.
В середине мая полиция задержала буйного пассажира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. Он попытался пройти в самолёт с сигаретой, а после замечания стюардессы вступил в перепалку, ударив командира воздушного судна и второго пилота. После этого происшествия следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении дебошира.