Пассажира арестовали за пьянство после прилёта в аэропорт Толмачёво

Обской городской суд Новосибирской области арестовал пьяного дебошира на 7 суток — он махал руками и матерился в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта Толмачёво.

Информация об этом появилась в группе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в социальной сети «ВКонтакте».

«В Линейный отдел <...> поступило сообщение о неадекватном поведении посетителя одного из кафе в стерильной зоне воздушной гавани.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили пассажира с видимыми признаками опьянения, который размахивал руками и выражался нецензурной бранью.