5 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 65.16
eur 73.42
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 7/10
usd 65.16
eur 73.42
Происшествия

Пассажира арестовали за пьянство после прилёта в аэропорт Толмачёво

Суд назначил задержанному 7 суток ареста

Поделиться

2 178
13 Обсудить

Все новости

Все новости

Пьяный пассажир махал руками и матерился 

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО / vk.com

Обской городской суд Новосибирской области арестовал пьяного дебошира на 7 суток — он махал руками и матерился в одном из кафе в стерильной зоне аэропорта Толмачёво.

Информация об этом появилась в группе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в социальной сети «ВКонтакте». 

«В Линейный отдел <...> поступило сообщение о неадекватном поведении посетителя одного из кафе в стерильной зоне воздушной гавани. 

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили пассажира с видимыми признаками опьянения, который размахивал руками и выражался нецензурной бранью. 

На замечания граждан и персонала мужчина не реагировал», — говорится в сообщении ведомства.

После этого сотрудники полиции задержали дебошира. Им оказался 50-летний житель Ставропольского края, который летел из Талакана (Якутия), где работал вахтовиком, в Москву с пересадкой в Новосибирске. 

«В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В суде авиапассажир подтвердил, что совершил правонарушение, находясь в алкогольном опьянении. 

Обской городской суд признал задержанного гражданина виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток», 

— уточняется в сообщении МВД.

В середине мая полиция задержала буйного пассажира перед вылетом авиарейса Новосибирск — Москва. Он попытался пройти в самолёт с сигаретой, а после замечания стюардессы вступил в перепалку, ударив командира воздушного судна и второго пилота. После этого происшествия следователи возбудили уголовное дело по двум статьям в отношении дебошира.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

дебошираэропорт Толмачёво

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (13)

вавилон
5 июн 2019 в 17:52

Зачем нам эта новость НГС,там половина сидящих в кафе не трезвые..

Фото пользователя
Звезда Звездная
5 июн 2019 в 17:34

Вот славненько! Корми, пои и спать укладывай его теперь на наши новосибирские налоги!

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
5 июн 2019 в 18:25

На вахте у них "сухой закон".
Это же какая жажда у него была, что он так рано "оторвался"))))
Потерпеть не мог до Москвы?
Хотя, пожалуй, это и к лучшему.
Там бы его полностью обобрали.