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Еда

Барнаульцы идут: в Новосибирск заходят две сети фастфуда с Алтая

Первая точка «Гриль № 1» может начать работать уже в конце этой недели

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Сеть пришла из Барнаула и уже готовится открыть свою первую точку

Сеть закусочных из Барнаула «Гриль № 1» собирается открыть в Новосибирске своё первое заведение. Закусочная с шаурмой, пиццей и лапшой в воке появится на «Студенческой».

«Гриль № 1» займет последнюю остававшуюся свободной площадку закрытого Макдоналдса на проспекте Карла Маркса. Ранее здесь уже открыли свои заведения сеть PRIMETIME и кафе Morricone.

На фасаде уже появилась вывеска, внутри заканчивается ремонт и идёт монтаж оборудования. Как сообщил представитель сети Андрей Синельников, в тестовом режиме точка на Маркса должна начать работать уже в конце этой — начале следующей недели.

«Дату официального открытия с гостями пока назвать не можем, нужно доделать какие-то мелочи», — рассказал НГС Синельников.

«Гриль № 1» предлагает основные блюда фаст-фуда: шаурму, пиццу, вок и хот-доги. У сети сейчас семь небольших кафе в Барнауле и одна точка в Новокузнецке.

«Гриль № 1» идет в Новосибирск из Барнаула не один. В мае здесь же, на «Студенческой», начала работать пиццерия Miami pizza. О начале набора персонала для своего новосибирского филиала объявила на этой неделе и сеть «Грильница». У этой сети похожий набор блюд. На сайте «Грильницы» есть информация об 11 работающих точках в Алтайском крае (Барнаул, Новоалтайск и Бийск). Кроме Новосибирска сеть планирует начать работать в Новокузнецке и Томске — эти города тоже есть в списке присутствия, но адресов конкретных точек пока нет. По данным НГС, первые точки «Грильницы» могут появиться на улицах Ленина и Челюскинцев. Сеть также должна стать одним из арендаторов ресторанно-развлекательной зоны за гостиницей «Центральная». 

В Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с сильными местными конкурентами. Так, у лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — в городе и пригородах сегодня уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением. Всего же, по данным 2ГИС, только шаурму в городе предлагают 379 заведений. 

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ТЕГИ

шаурмапиццаГрильницаГриль 1

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КОММЕНТАРИИ (7)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
6 июн 2019 в 08:55

Меню одно и то же.
Скучное и одообразное.

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Директор Завода (Ржака)
6 июн 2019 в 09:16

Своих рыгаловок хватает. Они бы хоть посмотрели, как обстоит дело с конкуренцией в Новосибирске. Закроются через три месяца же.

Вадим
6 июн 2019 в 09:15

Знаем, знаем. Эти цифры региона. Сначала они будут криво ездить по дорогам города, мешаясь всем подряд. Затем они попадут в смешную и глупую аварию. Это уже проверенная история переезда от туда сбда. Все они идут по одному пути.