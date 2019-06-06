Барнаульцы идут: в Новосибирск заходят две сети фастфуда с Алтая

Сеть пришла из Барнаула и уже готовится открыть свою первую точку
Сеть закусочных из Барнаула «Гриль № 1» собирается открыть в Новосибирске своё первое заведение. Закусочная с шаурмой, пиццей и лапшой в воке появится на «Студенческой».
«Гриль № 1» займет последнюю остававшуюся свободной площадку закрытого Макдоналдса на проспекте Карла Маркса. Ранее здесь уже открыли свои заведения сеть PRIMETIME и кафе Morricone.
На фасаде уже появилась вывеска, внутри заканчивается ремонт и идёт монтаж оборудования. Как сообщил представитель сети Андрей Синельников, в тестовом режиме точка на Маркса должна начать работать уже в конце этой — начале следующей недели.
«Дату официального открытия с гостями пока назвать не можем, нужно доделать какие-то мелочи», — рассказал НГС Синельников.
«Гриль № 1» предлагает основные блюда фаст-фуда: шаурму, пиццу, вок и хот-доги. У сети сейчас семь небольших кафе в Барнауле и одна точка в Новокузнецке.
«Гриль № 1» идет в Новосибирск из Барнаула не один. В мае здесь же, на «Студенческой», начала работать пиццерия Miami pizza. О начале набора персонала для своего новосибирского филиала объявила на этой неделе и сеть «Грильница». У этой сети похожий набор блюд. На сайте «Грильницы» есть информация об 11 работающих точках в Алтайском крае (Барнаул, Новоалтайск и Бийск). Кроме Новосибирска сеть планирует начать работать в Новокузнецке и Томске — эти города тоже есть в списке присутствия, но адресов конкретных точек пока нет. По данным НГС, первые точки «Грильницы» могут появиться на улицах Ленина и Челюскинцев. Сеть также должна стать одним из арендаторов ресторанно-развлекательной зоны за гостиницей «Центральная».
В Новосибирске алтайским сетям предстоит нелегкая борьба с сильными местными конкурентами. Так, у лидера рынка — сети «Дядя Дёнер» — в городе и пригородах сегодня уже 84 точки, сеть MGrill располагает 41 заведением. Всего же, по данным 2ГИС, только шаурму в городе предлагают 379 заведений.