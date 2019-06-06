Барнаульцы идут: в Новосибирск заходят две сети фастфуда с Алтая

Сеть закусочных из Барнаула «Гриль № 1» собирается открыть в Новосибирске своё первое заведение. Закусочная с шаурмой, пиццей и лапшой в воке появится на «Студенческой».



«Гриль № 1» займет последнюю остававшуюся свободной площадку закрытого Макдоналдса на проспекте Карла Маркса. Ранее здесь уже открыли свои заведения сеть PRIMETIME и кафе Morricone.



На фасаде уже появилась вывеска, внутри заканчивается ремонт и идёт монтаж оборудования. Как сообщил представитель сети Андрей Синельников, в тестовом режиме точка на Маркса должна начать работать уже в конце этой — начале следующей недели.

