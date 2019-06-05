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Город

Здание ГПНТБ предложили сделать памятником и защитить от сноса

Огромную библиотеку на углу Кирова и Восхода можно считать артефактом своей эпохи

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Здание ГПНТБ закончили строить в 1966 году на углу улиц Восход и Кирова

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Власти Новосибирской области предложили защитить здание Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН — архитекторы опасаются, что без статуса памятника здание могут перестроить.

Предложение о новом статусе здания ГПНТБ выдвинула областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Документы об этом появились на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» вчера, 4 июня. 

Здание библиотеки хотят официально признать памятником, чтобы сохранить все его архитектурные особенности, среди которых колонны в форме неправильных 4-угольных призм, мозаичное панно, частично сохранившаяся система пневмопочты и внешний вид здания. 

Как сообщил корреспонденту НГС член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, перед тем как проект приказа разместили на сайте «Электронной демократии», он прошёл общественный экспертный совет, который почти единогласно поддержал идею признать ГПНТБ памятником. 


«Был представлен материал исследовательский, и при двух воздержавшихся все остальные проголосовали за. 

Экспертное сообщество это дело поддержало. Объект, безусловно, уникален. Он был построен в достаточно таком интересном модернистском стиле. 

Причём его внешнее решение было сделано раньше, чем Дворец съездов в Москве. И этот объект был уникальным именно для этого времени и с точки зрения интерьерных решений, и технологических — там была пневмопочта, четыре подземных этажа книгохранилища. Это здание уже просто по классу обладает уникальностью», — объяснил Игорь Поповский.

По словам Поповского, изначально к зданию относились со скепсисом, однако со временем отношение изменилось. «Экспертное сообщество, когда заслушало [результаты исследования], поняло, что в любой момент здание может исказиться и потерять силу артефакта этой эпохи», — рассказал он.

Получить оперативный комментарий в ГПНТБ корреспонденту не удалось. 

Весной государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области признала памятниками несколько зданий в военном городке — в список выявленных объектов культурного наследия включили 5 зданий военного городка: конюшню, офицерскую и солдатскую баню, жилой дом для четырёх семей старших офицеров и два жилых дома на улице Тополевая, 4 и Тополевая, 8.

В начале апреля стало известно, что федеральное агенство ДОМ.РФ готовит к торгам участок за зданием ГПНТБ на улице Восход, 15. Площадь участка — 0,84 га. По информации агентства, по правилам землепользования и застройки он расположен в зоне многоэтажного жилищного строительства.

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ТЕГИ

архитектурный памятникГПНТБ

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КОММЕНТАРИИ (22)

кормчий
5 июн 2019 в 17:49

Даже не могу представить, что должно в мозгу у кого случиться, чтобы перестроить или снести ГПНТБ. Но , зная нашу реальность, лучше перестраховаться

Лера
5 июн 2019 в 17:59

Библиотеки давно не актуальны. Ведь интернет - это прежде всего, самый большой источник информации. Как и для чего у нас им пользуются - другой вопрос.
В цивилизованных странах, эту проблему решают следующим образом.
В помещениях библиотеки размещают швейные машинки, 3D-принтеры, станки и т.д.
Куда люди приходят и шьют, печатают. Бесплатно. Но у нас же не принято развивать хобби для людей. Обязательно работать от звонка до звонка и никак иначе.

Вовчик1955
5 июн 2019 в 18:07

Нам, новосибирцам,она не нужна