Здание ГПНТБ предложили сделать памятником и защитить от сноса

Здание библиотеки хотят официально признать памятником, чтобы сохранить все его архитектурные особенности, среди которых колонны в форме неправильных 4-угольных призм, мозаичное панно, частично сохранившаяся система пневмопочты и внешний вид здания.

Предложение о новом статусе здания ГПНТБ выдвинула областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Документы об этом появились на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» вчера, 4 июня.

Власти Новосибирской области предложили защитить здание Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН — архитекторы опасаются, что без статуса памятника здание могут перестроить.

Как сообщил корреспонденту НГС член Союза архитекторов России, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ Игорь Поповский, перед тем как проект приказа разместили на сайте «Электронной демократии», он прошёл общественный экспертный совет, который почти единогласно поддержал идею признать ГПНТБ памятником.



«Был представлен материал исследовательский, и при двух воздержавшихся все остальные проголосовали за.

Экспертное сообщество это дело поддержало. Объект, безусловно, уникален. Он был построен в достаточно таком интересном модернистском стиле.

Причём его внешнее решение было сделано раньше, чем Дворец съездов в Москве. И этот объект был уникальным именно для этого времени и с точки зрения интерьерных решений, и технологических — там была пневмопочта, четыре подземных этажа книгохранилища. Это здание уже просто по классу обладает уникальностью», — объяснил Игорь Поповский.

По словам Поповского, изначально к зданию относились со скепсисом, однако со временем отношение изменилось. «Экспертное сообщество, когда заслушало [результаты исследования], поняло, что в любой момент здание может исказиться и потерять силу артефакта этой эпохи», — рассказал он.