Лишние дорожные знаки около здания мэрии убрали после звонков депутата

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, обнаружили возле мэрии временные дорожные знаки «Остановка запрещена».
Как объяснили Соколову с Новичковым парковщики около здания на Красном проспекте, 34, эти знаки поставили во время заседаний городского совета со стороны улицы Депутатской для того, чтобы там смогли парковаться городские депутаты.
Об этом блогеры сделали ролик — видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».
«Проезжали мимо и увидели знаки. Знаки и парковщики, которые [всех] выгоняют. Причём знаки стоят лицом в одну сторону, а когда с другой стороны заезжаешь, их не видно. Парковщики сразу сказали, что это приказ мэрии, знаки поставили [для парковки депутатов]. А тех, кто будет здесь автомобиль оставлять, будут наказывать. Но здесь ничего такого нет: мало ли какие работы [здесь] будут вестись. Но эти депутаты <…> поставили себя в такую ситуацию: если они свои автомобили там поставят, то именно они станут нарушителями. <…> Вскоре сюда подъехал зампредседателя Совета депутатов [Юрий] Зарубин, который разобрался с ситуацией, за что мы ему благодарны», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.
Зарубин попал на видео, которое сняли блогеры. Вице-спикер горсовета припарковал машину в зоне действия запрещающего знака. Депутат сказал блогерам, что горсовет действительно просил ГИБДД обеспечить парковочными местами участников проходящего совета, но согласился с тем, что эти дорожные знаки лишние. После нескольких телефонных звонков Зарубина в мэрию и ГИБДД дорожные знаки убрали, объясняют блогеры в ролике.
Вице-спикер Юрий Зарубин в будущем обещал помочь блогерам в их разбирательствах по особо сложным случаям захвата муниципальных парковок. А Новичков с Соколовым сообщили Зарубину истории с муниципальной парковкой возле Новосибирского юридического института — филиала Томского государственного университета на улице Советской, 7. Эта история тянется не первый год — про эту парковку со шлагбаумами блогеры в 2018 году сняли часовой триллер: с охранниками, ГБР, полицией, скандалистом из тонированной машины без госномеров и подозрительными людьми на джипе.