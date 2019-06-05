Лишние дорожные знаки около здания мэрии убрали после звонков депутата

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов, известные как борцы с захватами городских парковок, обнаружили возле мэрии временные дорожные знаки «Остановка запрещена».

Как объяснили Соколову с Новичковым парковщики около здания на Красном проспекте, 34, эти знаки поставили во время заседаний городского совета со стороны улицы Депутатской для того, чтобы там смогли парковаться городские депутаты.

Об этом блогеры сделали ролик — видео опубликовано на YouTube-канале «Новосибирский».



«Проезжали мимо и увидели знаки. Знаки и парковщики, которые [всех] выгоняют. Причём знаки стоят лицом в одну сторону, а когда с другой стороны заезжаешь, их не видно. Парковщики сразу сказали, что это приказ мэрии, знаки поставили [для парковки депутатов]. А тех, кто будет здесь автомобиль оставлять, будут наказывать. Но здесь ничего такого нет: мало ли какие работы [здесь] будут вестись. Но эти депутаты <…> поставили себя в такую ситуацию: если они свои автомобили там поставят, то именно они станут нарушителями. <…> Вскоре сюда подъехал зампредседателя Совета депутатов [Юрий] Зарубин, который разобрался с ситуацией, за что мы ему благодарны», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.

