Видео: автокран перевернулся и перегородил проезд по улице Краузе

Сегодня, 5 июня, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска перевернулся автокран — на месте аварии в сторону Мочищенского шоссе образовалась пробка.
В группе «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что кран мог перевернуться после того, как его задел легковой автомобиль.
Получить комментарий в ГИБДД об этой аварии корреспонденту НГС пока не удалось.
Вчера, 4 июня, на трассе возле посёлка Первомайский в Новосибирской области столкнулись грузовик ГАЗ-66 и Lexus 570 — от удара грузовик перевернулся.