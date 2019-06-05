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Видео: автокран перевернулся и перегородил проезд по улице Краузе

На месте аварии образовалась пробка

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Кран перевернулся на бок 

Фото: «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» / vk.com

Сегодня, 5 июня, на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска перевернулся автокран — на месте аварии в сторону Мочищенского шоссе образовалась пробка. 

В группе «ВКонтакте» «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что кран мог перевернуться после того, как его задел легковой автомобиль. 

Грузовик мог перевернуться после того, как мимо него проехал легковой автомобиль 

Получить комментарий в ГИБДД об этой аварии корреспонденту НГС пока не удалось. 

Вчера, 4 июня, на трассе возле посёлка Первомайский в Новосибирской области столкнулись грузовик ГАЗ-66 и Lexus 570 — от удара грузовик перевернулся.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Толстый тролль
5 июн 2019 в 16:07

Легковой автомобиль проехал рядом с КамАЗом. Профессионал за его рулём перепугался и заехал на поребрик (он же бордюр).
А на переднем плане руками сверх надёжную Тойоту катают.
А в это время Илон Маск чего-нибудь опять куда-нибудь запускает сверх-технологичного!

НЛО
5 июн 2019 в 16:08

НГС, верни старый дизайн?

С левого берега
5 июн 2019 в 16:05

Что то автокранам не везет у нас в Новосибирске на этой неделе.)
Кто в курсе как быстро сегодня утром на коммунальном мосту доблестные сотрудники ГИБДД оформили ДТП с переворачиванием легковушки.