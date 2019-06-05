Топ-менеджера клиники Мешалкина задержали и привезли в суд

В Центральный районный суд Новосибирска привезли заместителя директора клиники Мешалкина Ирину Бойцову, задержанную два дня назад.
Судья Татьяна Петрова должна решить вопрос о мере пресечения для задержанной.
Корреспондент НГС ведёт онлайн-репортаж из суда.
О задержании Ирины Бойцовой и её мужа — известного кардиохирурга Александра Караськова — стало известно два дня назад. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники Мешалкина и его уход из Заксобрания Новосибирской области.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело. После задержания у обоих ухудшилось самочувствие. Накануне, 4 июня, Александра Караськова госпитализировали: проблемы с сердцем привели к тому, что из изолятора временного содержания он попал в горбольницу № 1. А сегодня утром задержанного не привезли в Центральный районный суд, который должен был рассматривать ходатайство следователя о его аресте. Из-за тяжёлого состояния врача заседание не состоялось, и суд вернул следователям ходатайство без его рассмотрения.