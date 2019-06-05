5 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.16
eur 73.42
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.16
eur 73.42
Криминал

Топ-менеджера клиники Мешалкина задержали и привезли в суд

Следователи требуют ареста Ирины Бойцовой

Поделиться

3 524
10 Обсудить

Все новости

Все новости

Следователи ходатайствуют об аресте Ирины Бойцовой

Фото: Густаво Зырянов, meshalkin.ru

В Центральный районный суд Новосибирска привезли заместителя директора клиники Мешалкина Ирину Бойцову, задержанную два дня назад.

Судья Татьяна Петрова должна решить вопрос о мере пресечения для задержанной. 

Корреспондент НГС ведёт онлайн-репортаж из суда.

О задержании Ирины Бойцовой и её мужа — известного кардиохирурга Александра Караськова — стало известно два дня назад. Этому предшествовали увольнение Караськова с поста директора клиники Мешалкина и его уход из Заксобрания Новосибирской области

В отношении супругов возбуждено уголовное дело. После задержания у обоих ухудшилось самочувствие. Накануне, 4 июня, Александра Караськова госпитализировали: проблемы с сердцем привели к тому, что из изолятора временного содержания он попал в горбольницу № 1. А сегодня утром задержанного не привезли в Центральный районный суд, который должен был рассматривать ходатайство следователя о его аресте. Из-за тяжёлого состояния врача заседание не состоялось, и суд вернул следователям ходатайство без его рассмотрения.

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

ТЕГИ

уголовное делоКлиника Мешалкина

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
V.I.P.
5 июн 2019 в 16:04

Какая прелесть, обоим стало плохо)
Когда деньги пилили, почему-то было хорошо.

Фото пользователя
Ржака
5 июн 2019 в 16:21

Дать пожизненно лет по 30 каждому...

Точняк
5 июн 2019 в 15:59

Если виноваты - пусть отвечают по , максималке,,. не надо ваще учитывать регалии