Каменное сердце в Первомайском сквере сменило цвет

Сегодня, 5 июня, скульптура «Сердце» в Первомайском сквере осталась без слоя надписей и розовой краски.

Скульптуру очистили вместе с тремя другими скульптурами сквера сотрудники компаний «Армада» и «Авилон», которые устроили акцию вместе с муниципальным «Горзеленхозом». Все памятники в сквере чистили к приближающемуся Дню города, который будут праздновать в последние выходные июня.

«"Сердце" заняло больше всего времени, потому что там было много надписей, слоёв краски. Очистка заняла больше двух часов — два с половиной часа», — сообщила корреспонденту представитель ГК «Армада» Екатерина Селевёрстова.