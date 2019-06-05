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Город

Каменное сердце в Первомайском сквере сменило цвет

Новосибирцы уже забыли, как изначально выглядел этот памятник

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Теперь памятник «Сердце» выглядит так, как и был задуман при установке

Фото: Екатерина Селевёрстова

Сегодня, 5 июня, скульптура «Сердце» в Первомайском сквере осталась без слоя надписей и розовой краски.

Скульптуру очистили вместе с тремя другими скульптурами сквера сотрудники компаний «Армада» и «Авилон», которые устроили акцию вместе с муниципальным «Горзеленхозом». Все памятники в сквере чистили к приближающемуся Дню города, который будут праздновать в последние выходные июня.

«"Сердце" заняло больше всего времени, потому что там было много надписей, слоёв краски. Очистка заняла больше двух часов — два с половиной часа», — сообщила корреспонденту представитель ГК «Армада» Екатерина Селевёрстова.

предоставлено Екатериной Селевёрстовой

Таким «Сердце» было до чистки

Фото: Екатерина Селевёрстова

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Первомайский сквер

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КОММЕНТАРИИ (2)

С левого берега
5 июн 2019 в 16:46

Сегодня же что нибудь напишут типа люблю Танюху.)

Хитрый лис
5 июн 2019 в 16:45

С одной стороны рисунки на памятниках - хулиганство, с другой - отметиться на камне уже давно стало традицией. Почему бы и не прицепить рядом доску или ещё чего нибудь подобное, и нехай влюблённые там пишут.