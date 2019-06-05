На месте первого ресторана Дениса Иванова откроется греческая таверна

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Греческий салат в ресторане Elliniko — его тоже открыл греческий ресторатор Филимон Лазарос
Фото: Стас Соколов / НГС
Создатель ресторана греческой кухни Elliniko Филимон Лазарос откроет более демократичное заведение на улице Фрунзе в центре Новосибирска. Партнёром в этом проекте выступил ресторатор Денис Иванов, отдавший под греческую таверну свой ресторан Salt.
Как рассказал корреспонденту НГС Филимон Лазарос, его новый проект будет называться «Сиртаки». В отличие от Elliniko, где основной фишкой была рыба, кухня в «Сиртаки» будет преимущественно мясной.
«Мы хотим сделать традиционную греческую таверну. Такое простое, доступное место, чтобы люди могли к нам приходить на завтрак, на бизнес-ланч», — рассказал Лазарос.
В меню будут традиционные греческие пироги из слоёного теста, гирос (греческое название шаурмы) в пите, салаты и т. д. Цены на горячие блюда дневного меню будут около 250–290 рублей, что существенно ниже, чем в Elliniko.
«Сиртаки» займёт помещение ресторана Salt компании Дениса Иванова. Ресторан был открыт в начале 2013 года как заведение высокой кухни. Ещё раньше тут работало News Cafe, которое было первым самостоятельным проектом ресторатора. В последнее время Salt работал исключительно в формате party-room, то есть обслуживает частные мероприятия. По словам Филимона Лазароса, в новом проекте Иванов выступает в качестве партнёра, предоставившего готовую к работе площадку.
Создатель «Сиртаки» не планирует менять интерьер — в помещении останется даже мебель Salt. Но тут появятся новые элементы декора — картины, посуда и т. д. Кроме того, Филимон Лазарос хочет соорудить под окнами ресторана небольшую летнюю веранду.
Сейчас из помещения вывозятся товарные остатки и ненужные новому проекту посуда и оборудование. Начнёт работать «Сиртаки» уже 15 июня.
Ближайшим соседом «Сиртаки», который работает в том же здании на Фрунзе, станет ресторан «Балкан-гриль» — одно из самых старых заведений города, открытое ещё в 90-х годах. Кроме того, в соседних зданиях здесь работают грузинский духан «Тбилиси», а также бары Beefy, Respublica и Schulz.
Как таковых греческих ресторанов, помимо Elliniko Филимона Лазароса, в Новосибирске больше нет. Гирос пытались предлагать уже несколько заведений. Первым была Pitta Gyros на проспекте Димитрова (кафе проработало не больше года. — Прим. ред.). В 2017 году в центре открылась точка сети Giros Master, однако и она не удержалась на рынке. Сначала заведение сменило хозяев и переехало на Выборную в район НГПУ, а в этом году и вовсе пропало из справочника 2ГИС.