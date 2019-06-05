На месте первого ресторана Дениса Иванова откроется греческая таверна

Создатель ресторана греческой кухни Elliniko Филимон Лазарос откроет более демократичное заведение на улице Фрунзе в центре Новосибирска. Партнёром в этом проекте выступил ресторатор Денис Иванов, отдавший под греческую таверну свой ресторан Salt.

Как рассказал корреспонденту НГС Филимон Лазарос, его новый проект будет называться «Сиртаки». В отличие от Elliniko, где основной фишкой была рыба, кухня в «Сиртаки» будет преимущественно мясной.

«Мы хотим сделать традиционную греческую таверну. Такое простое, доступное место, чтобы люди могли к нам приходить на завтрак, на бизнес-ланч», — рассказал Лазарос.



В первом ресторане Филимона Лазароса упор был сделан на рыбе. В «Сиртаки» будет больше мясных блюд Фото: Стас Соколов / НГС

В меню будут традиционные греческие пироги из слоёного теста, гирос (греческое название шаурмы) в пите, салаты и т. д. Цены на горячие блюда дневного меню будут около 250–290 рублей, что существенно ниже, чем в Elliniko.

«Сиртаки» займёт помещение ресторана Salt компании Дениса Иванова. Ресторан был открыт в начале 2013 года как заведение высокой кухни. Ещё раньше тут работало News Cafe, которое было первым самостоятельным проектом ресторатора. В последнее время Salt работал исключительно в формате party-room, то есть обслуживает частные мероприятия. По словам Филимона Лазароса, в новом проекте Иванов выступает в качестве партнёра, предоставившего готовую к работе площадку.

Создатель «Сиртаки» не планирует менять интерьер — в помещении останется даже мебель Salt. Но тут появятся новые элементы декора — картины, посуда и т. д. Кроме того, Филимон Лазарос хочет соорудить под окнами ресторана небольшую летнюю веранду. Сейчас из помещения вывозятся товарные остатки и ненужные новому проекту посуда и оборудование. Начнёт работать «Сиртаки» уже 15 июня.



Греческая таверна займет место ресторана высокой кухни Salt Фото: Стас Соколов / НГС