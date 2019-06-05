5 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.16
eur 73.42
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 65.16
eur 73.42
Еда

На месте первого ресторана Дениса Иванова откроется греческая таверна

Демократичное «Сиртаки» откроется на улице Фрунзе, где долго работал ресторан Salt

Поделиться

2 730
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Греческий салат в ресторане Elliniko — его тоже открыл греческий ресторатор Филимон Лазарос

Фото: Стас Соколов / НГС

Создатель ресторана греческой кухни Elliniko Филимон Лазарос откроет более демократичное заведение на улице Фрунзе в центре Новосибирска. Партнёром в этом проекте выступил ресторатор Денис Иванов, отдавший под греческую таверну свой ресторан Salt.

Как рассказал корреспонденту НГС Филимон Лазарос, его новый проект будет называться «Сиртаки». В отличие от Elliniko, где основной фишкой была рыба, кухня в «Сиртаки» будет преимущественно мясной.

«Мы хотим сделать традиционную греческую таверну. Такое простое, доступное место, чтобы люди могли к нам приходить на завтрак, на бизнес-ланч», — рассказал Лазарос.

В первом ресторане Филимона Лазароса упор был сделан на рыбе. В «Сиртаки» будет больше мясных блюд

Фото: Стас Соколов / НГС

В меню будут традиционные греческие пироги из слоёного теста, гирос (греческое название шаурмы) в пите, салаты и т. д. Цены на горячие блюда дневного меню будут около 250–290 рублей, что существенно ниже, чем в Elliniko.

«Сиртаки» займёт помещение ресторана Salt компании Дениса Иванова. Ресторан был открыт в начале 2013 года как заведение высокой кухни. Ещё раньше тут работало News Cafe, которое было первым самостоятельным проектом ресторатора. В последнее время Salt работал исключительно в формате party-room, то есть обслуживает частные мероприятия. По словам Филимона Лазароса, в новом проекте Иванов выступает в качестве партнёра, предоставившего готовую к работе площадку. 

Создатель «Сиртаки» не планирует менять интерьер — в помещении останется даже мебель Salt. Но тут появятся новые элементы декора — картины, посуда и т. д. Кроме того, Филимон Лазарос хочет соорудить под окнами ресторана небольшую летнюю веранду. 

Сейчас из помещения вывозятся товарные остатки и ненужные новому проекту посуда и оборудование. Начнёт работать «Сиртаки» уже 15 июня.

Греческая таверна займет место ресторана высокой кухни Salt

Фото: Стас Соколов / НГС

Ближайшим соседом «Сиртаки», который работает в том же здании на Фрунзе, станет ресторан «Балкан-гриль» — одно из самых старых заведений города, открытое ещё в 90-х годах. Кроме того, в соседних зданиях здесь работают грузинский духан «Тбилиси», а также бары Beefy, Respublica и Schulz.

Как таковых греческих ресторанов, помимо Elliniko Филимона Лазароса, в Новосибирске больше нет. Гирос пытались предлагать уже несколько заведений. Первым была Pitta Gyros на проспекте Димитрова (кафе проработало не больше года. — Прим. ред.). В 2017 году в центре открылась точка сети Giros Master, однако и она не удержалась на рынке. Сначала заведение сменило хозяев и переехало на Выборную в район НГПУ, а в этом году и вовсе пропало из справочника 2ГИС.

По теме

ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

новые заведенияДенис Иванов

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
5 июн 2019 в 15:44

Меняются только названия.
Меню остается преждним и, как всегда, невкусным

ЧОП
5 июн 2019 в 15:40

Первое фото огонь. Полмодидорки, огурчик и лук))) рублей за 300)))

samogon
5 июн 2019 в 15:59

Ну давайте домоеды расскажите когда закроется