Собаку, которая разорвала 4-летнего мальчика в Коченёво, забрали в полицию

В Коченёво усыпили собаку, которая набросилась на 4-летнего мальчика вечером 2 июня. По версии следствия, ребёнок без присмотра взрослых ушел в соседний двор на улице Осенней поиграть с другими детьми.
«Потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая покусала ребёнка, причинив ему множественные телесные повреждения», — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.
Очевидцы рассказали, что всё произошло молниеносно — пёс вцепился в шею мальчика. Ребёнок в итоге умер в больнице. Соседи добавили, что он был из благополучной семьи военных, которых перевели в Коченёво из Кировской области.
«Собаку только через двое суток [после случившегося] усыпили, так как брали анализы и всё прочее», — рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи.
Соседи пострадавшей семьи также подтвердили, что сегодня утром собаки на участке уже не было видно.
Однако заместитель главы рабочего посёлка Коченево Иван Ланг заявил НГС, что это не так: по словам чиновника, животное забрала полиция. «Для того чтобы определить бешеная собака или нет, нужно как минимум 10 дней, если она живая <...>. Собака находится в полиции. Ее будут наблюдать десять дней», - сообщил Иван Ланг.
Сейчас родители погибшего мальчика заняты похоронами сына и, по словам соседей, уехали из Коченёво в Кировскую область.
Три года назад в Карасукском районе Новосибирской области кавказская овчарка загрызла соседского мальчика, зашедшего к ней во двор.
Обновлено: в первоначальной версии заметки было указано, что агрессивную собаку усыпили - информацию об этом предоставили друзья семьи умершего мальчика. Как выяснилось после публикации, животное забрали в отделение полиции. Приносим читателям извинения за допущенные неточности.