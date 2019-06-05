Собаку, которая разорвала 4-летнего мальчика в Коченёво, забрали в полицию

В Коченёво усыпили собаку, которая набросилась на 4-летнего мальчика вечером 2 июня. По версии следствия, ребёнок без присмотра взрослых ушел в соседний двор на улице Осенней поиграть с другими детьми.

«Потерпевший во время игры пробегал мимо находящейся на привязи сторожевой собаки, которая покусала ребёнка, причинив ему множественные телесные повреждения», — рассказали в Следственном комитете по Новосибирской области.



Очевидцы рассказали, что всё произошло молниеносно — пёс вцепился в шею мальчика. Ребёнок в итоге умер в больнице. Соседи добавили, что он был из благополучной семьи военных, которых перевели в Коченёво из Кировской области.