В Ленинском районе обстреляли трамвай № 15

«Поступало сообщение в отдел полиции "Ленинский" о том, что обстреляли трамвай 15-го маршрута <…> из неустановленного пневматического, скажем так, оружия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что происшествие случилось в 9-м часу утра на остановке «Зональный институт» — информация об обстреле трамвая поступила утром в отдел полиции «Ленинский».

«На жилмассиве Горский около Сбербанка стоит трамвай без стёкол, как будто расстреляли», — написал читатель в редакцию НГС.

Сегодня, 5 июня, на Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска обстреляли трамвай № 15 — в случившемся разбирается полиция.

По данным полиции, во время происшествия никто не пострадал, а трамвай получил незначительные повреждения — окна у него не выбиты.

«Значительных повреждений нет, имеются небольшие отметины на стёклах. Предположительно два выстрела было произведено. <…> Проводится проверка по данному факту сотрудниками полиции», — передали в МВД.

В пресс-службе добавили, что им пока неизвестно, кто именно обстрелял трамвай.

Дополнение: Как подтвердил корреспонденту НГС источник в МКП «Горэлектротранспорт», при обстреле были повреждены два стекла. Происшествие обошлось без пострадавших. Кто именно стрелял, кондуктор не видела.

В октябре 2018 года похожее происшествие случилось с трамваем №13: стекло в вагоне пробил неопределённый предмет. В окне появилось круглое отверстие, а стекло покрылось «паутиной». Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что отверстие похоже на следы от пули, выпущенной из пневматического оружия.