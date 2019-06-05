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Происшествия

В Ленинском районе обстреляли трамвай № 15

Инцидент случился на Горском жилмассиве

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Происшествие случилось на остановке «Зональный институт» около Горского жилмассива

Фото: google.com/maps

Сегодня, 5 июня, на Горском жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска обстреляли трамвай № 15 — в случившемся разбирается полиция.

«На жилмассиве Горский около Сбербанка стоит трамвай без стёкол, как будто расстреляли», — написал читатель в редакцию НГС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что происшествие случилось в 9-м часу утра на остановке «Зональный институт» — информация об обстреле трамвая поступила утром в отдел полиции «Ленинский».

«Поступало сообщение в отдел полиции "Ленинский" о том, что обстреляли трамвай 15-го маршрута <…> из неустановленного пневматического, скажем так, оружия», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции.

По данным полиции, во время происшествия никто не пострадал, а трамвай получил незначительные повреждения — окна у него не выбиты. 

«Значительных повреждений нет, имеются небольшие отметины на стёклах. Предположительно два выстрела было произведено. <…> Проводится проверка по данному факту сотрудниками полиции», — передали в МВД.

В пресс-службе добавили, что им пока неизвестно, кто именно обстрелял трамвай.

Дополнение: Как подтвердил корреспонденту НГС источник в МКП «Горэлектротранспорт», при обстреле были повреждены два стекла. Происшествие обошлось без пострадавших. Кто именно стрелял, кондуктор не видела. 

В октябре 2018 года похожее происшествие случилось с трамваем №13: стекло в вагоне пробил неопределённый предмет. В окне появилось круглое отверстие, а стекло покрылось «паутиной». Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что отверстие похоже на следы от пули, выпущенной из пневматического оружия. 

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КОММЕНТАРИИ (32)

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несэс
5 июн 2019 в 13:45

Любители похаить 90тые присоединяйтесь , к скрепам и стабильности

cerb
5 июн 2019 в 13:40

"трамвай без стекол" и "незначительные отметины" - кагбэ две большие разницы, не?

товарищ Джабраил
5 июн 2019 в 14:07

Это просто обычные хулиганы, а не навальнята. Навальнят бы уже повязали.