"Новосибирская продавщица отпросилась с работы, чтобы спасти ребёнка из горящей квартиры"

Елена Стихина спасла малолетнего ребёнка из задымлённой квартиры
Фото: 54.mchs.gov.ru
Жительница Новосибирска Елена Стихина спасла маленького ребёнка из задымлённой квартиры, в которой начался пожар.
Как рассказала корреспонденту НГС Елена Стихина, в четверг, 30 мая, она находилась на работе неподалёку от своего дома в Кировском районе. Работает она обычным продавцом. Ей позвонила её 12-летняя дочь и сообщила, что в подъезде дым и чувствуется запах гари.
«Она говорит: "Я на балконе кричала, что пожар, но никто не отреагировал". Она мне раз позвонила, я подумала, что, может, несерьёзно. Пыталась до соседки дозвониться, но никто трубку не брал.
И тогда мне дочка второй раз позвонила, что у неё паника и она задыхается. И я побежала. Отпросилась и побежала»,
— вспоминает Елена Стихина.
Елена говорит, что она заметила дым, лишь когда поднялась на третий этаж, — он выходил из приоткрытой двери одной из квартир.
«Открыла дверь, а там стена дыма. Я запаниковала, начала кричать, чтобы люди отозвались. Стала по квартирам стучать, говорить, что пожар, но открыла лишь одна женщина. Позвонила пожарным. Когда я их вызвала, не знаю, что меня сподвигло, я лицо в пиджак спрятала и вошла в квартиру», — рассказывает сибирячка.
Стихина начала в дыму искать источник пожара, но сперва решила открыть окна, чтобы избавиться от дыма.
«Я дыхание задержала, зашла на кухню, нащупала окно, открыла его и выбежала. Вдохнула и, когда я выбежала, повернулась и увидела, что в квартире стоит ребёнок.
Я к нему, он от меня убежал в дальнюю комнату. Пыталась его найти. Начала его звать, не знала, как его вытащить», — уточняет она.
Елене удалось найти мальчика и уговорить его выйти. Она передала его в руки соседки со второго этажа, а сама вернулась в квартиру, тушить пожар.
«Я пошла на ощупь в зал, открыла балкон и через пиджак видела очаг возгорания — там тлело на диване. Опять вылетела, взяла у соседки ведро с водой и затушила. Там было ведёрко пластмассовое, оно стекло на пол. И линолеум был прогоревший. Собрали одеяло и матрас с дивана и выкинули в окно, а часть дивана выволокли на улицу», — сказала Елена Стихина.
После этого, по словам сибирячки, приехали пожарные и скорая.
«Соседка мне говорит: "Я тебя поздравляю, ты ему жизнь спасла". А я, что я? Меня осмотрели, и я пошла назад на работу. Сказали, что я час отсутствовала»,
— резюмирует жительница Новосибирска.
В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, пожар начался из-за детской шалости с огнем. Мать ребёнка вскоре также вернулась домой — по словам Елены Стихиной, она уходила на час в магазин.
Новосибирцы часто спасают людей во время пожара. Так, например, в конце января два сотрудника Росгвардии вынесли из горящего дома пенсионерку — для этого им пришлось лезть в горящий дом через окно.