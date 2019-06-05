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Происшествия

Новосибирская продавщица отпросилась с работы, чтобы спасти ребёнка из горящей квартиры

Елена Стихина вытащила ребёнка из дыма — прохожие слышали крики о помощи, но проходили мимо

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Елена Стихина спасла малолетнего ребёнка из задымлённой квартиры

Фото: 54.mchs.gov.ru

Жительница Новосибирска Елена Стихина спасла маленького ребёнка из задымлённой квартиры, в которой начался пожар.

Как рассказала корреспонденту НГС Елена Стихина, в четверг, 30 мая, она находилась на работе неподалёку от своего дома в Кировском районе. Работает она обычным продавцом. Ей позвонила её 12-летняя дочь и сообщила, что в подъезде дым и чувствуется запах гари.

«Она говорит: "Я на балконе кричала, что пожар, но никто не отреагировал". Она мне раз позвонила, я подумала, что, может, несерьёзно. Пыталась до соседки дозвониться, но никто трубку не брал. 

И тогда мне дочка второй раз позвонила, что у неё паника и она задыхается. И я побежала. Отпросилась и побежала», 

— вспоминает Елена Стихина. 

Елена говорит, что она заметила дым, лишь когда поднялась на третий этаж, — он выходил из приоткрытой двери одной из квартир.

«Открыла дверь, а там стена дыма. Я запаниковала, начала кричать, чтобы люди отозвались. Стала по квартирам стучать, говорить, что пожар, но открыла лишь одна женщина. Позвонила пожарным. Когда я их вызвала, не знаю, что меня сподвигло, я лицо в пиджак спрятала и вошла в квартиру», — рассказывает сибирячка.

Стихина начала в дыму искать источник пожара, но сперва решила открыть окна, чтобы избавиться от дыма. 

«Я дыхание задержала, зашла на кухню, нащупала окно, открыла его и выбежала. Вдохнула и, когда я выбежала, повернулась и увидела, что в квартире стоит ребёнок. 

Я к нему, он от меня убежал в дальнюю комнату. Пыталась его найти. Начала его звать, не знала, как его вытащить», — уточняет она.

Елене удалось найти мальчика и уговорить его выйти. Она передала его в руки соседки со второго этажа, а сама вернулась в квартиру, тушить пожар. 

«Я пошла на ощупь в зал, открыла балкон и через пиджак видела очаг возгорания — там тлело на диване. Опять вылетела, взяла у соседки ведро с водой и затушила. Там было ведёрко пластмассовое, оно стекло на пол. И линолеум был прогоревший. Собрали одеяло и матрас с дивана и выкинули в окно, а часть дивана выволокли на улицу», — сказала Елена Стихина.

После этого, по словам сибирячки, приехали пожарные и скорая. 

«Соседка мне говорит: "Я тебя поздравляю, ты ему жизнь спасла". А я, что я? Меня осмотрели, и я пошла назад на работу. Сказали, что я час отсутствовала», 

— резюмирует жительница Новосибирска.

В пресс-службе МЧС России по Новосибирской области сообщили, что, по предварительным данным, пожар начался из-за детской шалости с огнем. Мать ребёнка вскоре также вернулась домой — по словам Елены Стихиной, она уходила на час в магазин.

Новосибирцы часто спасают людей во время пожара. Так, например, в конце января два сотрудника Росгвардии вынесли из горящего дома пенсионерку — для этого им пришлось лезть в горящий дом через окно.

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

спасениепожар

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КОММЕНТАРИИ (50)

Фото пользователя
Вячеслав Иванович
5 июн 2019 в 13:45

Молодец, Лена! А остальные какие-то тормозные зомби.

Фото пользователя
on minimal
5 июн 2019 в 14:11

"Новосибирская продавщица отпросилась с работы, чтобы спасти ребёнка из горящей квартиры"
далее
Елена Стихина вытащила СЫНА из дыма — прохожие слышали крики о помощи, но проходили мимо
по прочтению оказалось вообще не сын и не знакомы.
нгс ну вы чего на самом-то деле.

С левого берега
5 июн 2019 в 13:45

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдёт — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублём подарит!» (...)
Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна! (...)
В игре её конный не словит,
В беде не сробеет — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет! (…)
Некрасов Николай Алексеевич