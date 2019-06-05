"Новосибирская продавщица отпросилась с работы, чтобы спасти ребёнка из горящей квартиры"

Жительница Новосибирска Елена Стихина спасла маленького ребёнка из задымлённой квартиры, в которой начался пожар. Как рассказала корреспонденту НГС Елена Стихина, в четверг, 30 мая, она находилась на работе неподалёку от своего дома в Кировском районе. Работает она обычным продавцом. Ей позвонила её 12-летняя дочь и сообщила, что в подъезде дым и чувствуется запах гари. «Она говорит: "Я на балконе кричала, что пожар, но никто не отреагировал". Она мне раз позвонила, я подумала, что, может, несерьёзно. Пыталась до соседки дозвониться, но никто трубку не брал.

И тогда мне дочка второй раз позвонила, что у неё паника и она задыхается. И я побежала. Отпросилась и побежала», — вспоминает Елена Стихина. Елена говорит, что она заметила дым, лишь когда поднялась на третий этаж, — он выходил из приоткрытой двери одной из квартир. «Открыла дверь, а там стена дыма. Я запаниковала, начала кричать, чтобы люди отозвались. Стала по квартирам стучать, говорить, что пожар, но открыла лишь одна женщина. Позвонила пожарным. Когда я их вызвала, не знаю, что меня сподвигло, я лицо в пиджак спрятала и вошла в квартиру», — рассказывает сибирячка. Стихина начала в дыму искать источник пожара, но сперва решила открыть окна, чтобы избавиться от дыма. «Я дыхание задержала, зашла на кухню, нащупала окно, открыла его и выбежала. Вдохнула и, когда я выбежала, повернулась и увидела, что в квартире стоит ребёнок. Я к нему, он от меня убежал в дальнюю комнату. Пыталась его найти. Начала его звать, не знала, как его вытащить», — уточняет она. Елене удалось найти мальчика и уговорить его выйти. Она передала его в руки соседки со второго этажа, а сама вернулась в квартиру, тушить пожар.