Жители Бердска останутся без горячей воды из-за долгов коммунальщиков

Часть жителей Бердска останется без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг», обслуживающего теплом и водой дома города, — такое решение принял «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
Информация об этом появилась на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 4 июня. Режим ограничения на поставку газа для КБУ будет введён уже завтра, 6 июня.
«Подача газа на газоиспользующее оборудование котельных "Вега" и "Новая" будет ограничена на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП "КБУ" и ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29 мая неоплаченная сумма задолженности превышает 140 миллионов рублей»,
— говорится в сообщении компании.
При этом, как уточняется в сообщении «Газпрома», компания пыталась договориться с коммунальщиками, однако так и не получила денег за тепло. Ограничение на поставку отменят лишь после погашения задолженности.
Как объяснил корреспонденту НГС финансовый директор КБУ Олег Новичонок, без горячей воды и отопления останутся лишь потребители-должники, не уточнив их количества.
Новичонок рассказал, что предприятие не смогло рассчитаться с «Газпромом» из-за того, что МУП вовремя не получило субсидию на погашение задолженности.
«У нас нет накопительных средств, чтобы оплатить столько, сколько потребляешь. У предприятия возникают выпадающие расходы. <...>
Мы планировали, что эти расходы частично нам будут выделены в мае месяце, но, к сожалению, этого нет. Город Бердск исключили из рассмотрения. Возможность ограничения — это в том числе попытка компромиссного решения с правительством Новосибирской области»,
— считает Новичонок.
По его словам, КБУ со временем погасит задолженность, так как потребители платят за газ равными долями в течение года. «Когда количество газа падает, население продолжает платить. Соответственно, задолженность будет снижаться. Это нормальный момент», — сообщил Новичонок.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, по какой причине МУП «КБУ» не получило субсидию в мае.
Отключения горячей воды идут и в Новосибирске с середины мая, но их причина в регулярных тепловых испытаний. С 4 по 17 июня горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-3.