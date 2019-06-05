Жители Бердска останутся без горячей воды из-за долгов коммунальщиков

«Подача газа на газоиспользующее оборудование котельных "Вега" и "Новая" будет ограничена на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП "КБУ" и ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Информация об этом появилась на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 4 июня. Режим ограничения на поставку газа для КБУ будет введён уже завтра, 6 июня.

Часть жителей Бердска останется без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг», обслуживающего теплом и водой дома города, — такое решение принял «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29 мая неоплаченная сумма задолженности превышает 140 миллионов рублей»,

— говорится в сообщении компании.

При этом, как уточняется в сообщении «Газпрома», компания пыталась договориться с коммунальщиками, однако так и не получила денег за тепло. Ограничение на поставку отменят лишь после погашения задолженности.

Как объяснил корреспонденту НГС финансовый директор КБУ Олег Новичонок, без горячей воды и отопления останутся лишь потребители-должники, не уточнив их количества.

Новичонок рассказал, что предприятие не смогло рассчитаться с «Газпромом» из-за того, что МУП вовремя не получило субсидию на погашение задолженности.

«У нас нет накопительных средств, чтобы оплатить столько, сколько потребляешь. У предприятия возникают выпадающие расходы. <...>

Мы планировали, что эти расходы частично нам будут выделены в мае месяце, но, к сожалению, этого нет. Город Бердск исключили из рассмотрения. Возможность ограничения — это в том числе попытка компромиссного решения с правительством Новосибирской области»,