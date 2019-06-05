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Жители Бердска останутся без горячей воды из-за долгов коммунальщиков

Коммунальное предприятие города оказалось должно более 140 миллионов рублей за газ

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Без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг» останутся жители Бердска

Фото: Густаво Зырянов

Часть жителей Бердска останется без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг», обслуживающего теплом и водой дома города, — такое решение принял «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Информация об этом появилась на сайте «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 4 июня. Режим ограничения на поставку газа для КБУ будет введён уже завтра, 6 июня. 

«Подача газа на газоиспользующее оборудование котельных "Вега" и "Новая" будет ограничена на 100% по одному из двух контрактов, заключённых между МУП "КБУ" и ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск". 

Причиной введения ограничения послужило отсутствие оплаты потреблённого топлива за период с января текущего года: по состоянию на 29 мая неоплаченная сумма задолженности превышает 140 миллионов рублей», 

— говорится в сообщении компании.

При этом, как уточняется в сообщении «Газпрома», компания пыталась договориться с коммунальщиками, однако так и не получила денег за тепло. Ограничение на поставку отменят лишь после погашения задолженности. 

Как объяснил корреспонденту НГС финансовый директор КБУ Олег Новичонок, без горячей воды и отопления останутся лишь потребители-должники, не уточнив их количества. 

Новичонок рассказал, что предприятие не смогло рассчитаться с «Газпромом» из-за того, что МУП вовремя не получило субсидию на погашение задолженности.

«У нас нет накопительных средств, чтобы оплатить столько, сколько потребляешь. У предприятия возникают выпадающие расходы. <...> 

Мы планировали, что эти расходы частично нам будут выделены в мае месяце, но, к сожалению, этого нет. Город Бердск исключили из рассмотрения. Возможность ограничения — это в том числе попытка компромиссного решения с правительством Новосибирской области», 

— считает Новичонок.

По его словам, КБУ со временем погасит задолженность, так как потребители платят за газ равными долями в течение года. «Когда количество газа падает, население продолжает платить. Соответственно, задолженность будет снижаться. Это нормальный момент», — сообщил Новичонок.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, по какой причине МУП «КБУ» не получило субсидию в мае.

Отключения горячей воды идут и в Новосибирске с середины мая, но их причина в регулярных тепловых испытаний. С 4 по 17 июня горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-3.

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ТЕГИ

долги за газотключение горячей воды

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КОММЕНТАРИИ (19)

Житель Щ
5 июн 2019 в 13:23

В Советском районе такая же петрушка, из-за долгов ГУП УЭВ ограничат температуру подачи горячей воды!!мы оплачивпем воду полностью и без задержек, а нам еще и воду ограничат!!браво!!

Пеший Ход
5 июн 2019 в 13:30

Я в Бердске живу. Почему должны страдать люди? Почему без горячей воды должны оказаться те кто честно платил? Это такое скрытое принуждение к покупке автономных систем отопления? Или как это понимать?
Отрубайте горячую воду начальникам этого недопредприятия, может тогда деньги быстрее найдутся.

вавилон
5 июн 2019 в 13:19

Вот хотели капитализм с 1991 г получите,при СССР такого не было..