Скульптуры в Первомайском сквере начали отмывать от надписей

Сегодня, 5 июня, в Первомайском сквере Новосибирска сотрудники двух клининговых компаний начали очищать скульптуры.
«Совместная акция — мы торгующая организация (ГК "Армада". — Прим. ред.), производитель аппаратов гидроабразивных ("Авилон". — Прим. ред.) и "Горзеленхоз". В честь Дня города мы решили сделать акцию совместную — очистить скульптуры в Первомайском сквере. Их здесь четыре, из мрамора», — рассказала представитель группы компании «Армада» Екатерина Селевёрстова.
Скульптуры отмоют от надписей и вернут им первозданный вид.
Сейчас уже очищена одна скульптура — теперь специалисты приступили к очистке «Сердца» в центре сквера.
В начале мая в Первомайском сквере Новосибирска обновили стелу с портретами Героев Советского Союза. Власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста историка и краеведа Константина Голодяева в Facebook.