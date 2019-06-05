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Город

Скульптуры в Первомайском сквере начали отмывать от надписей

Мойщики пришли в сквер со специальной техникой

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Первый памятник в Первомайском сквере, который отмыли во время акции

Фото: Екатерина Селевёрстова 

Сегодня, 5 июня, в Первомайском сквере Новосибирска сотрудники двух клининговых компаний начали очищать скульптуры.

«Совместная акция — мы торгующая организация (ГК "Армада". — Прим. ред.), производитель аппаратов гидроабразивных ("Авилон". — Прим. ред.) и "Горзеленхоз". В честь Дня города мы решили сделать акцию совместную — очистить скульптуры в Первомайском сквере. Их здесь четыре, из мрамора», — рассказала представитель группы компании «Армада» Екатерина Селевёрстова.

Скульптуры отмоют от надписей и вернут им первозданный вид.

Сейчас уже очищена одна скульптура — теперь специалисты приступили к очистке «Сердца» в центре сквера. 

предоставлено Екатериной Селевёрстовой

Среди скульптур, которые также почистят, — известная скульптура в форме сердца

Специалисты, которые занимаются чисткой скульптур

предоставлено Екатериной Селевёрстовой

В начале мая в Первомайском сквере Новосибирска обновили стелу с портретами Героев Советского Союза. Власти решили заменить выгоревшие на солнце портреты после поста историка и краеведа Константина Голодяева в Facebook.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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Yeti_Siberia
5 июн 2019 в 14:31

Штрафовать вандалов не пробовали? Долго бюджетные средства тратить будите на отмывку?

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artdes2005@gmail.com
5 июн 2019 в 14:37

такие "скульптуры" может, просто убрать?

вапролд
5 июн 2019 в 14:34

до дня города далеко еще)) а вот сердце смысл было закрашивать?! теперь отмывать будут, ну посмотрим!)