Скульптуры в Первомайском сквере начали отмывать от надписей

Сегодня, 5 июня, в Первомайском сквере Новосибирска сотрудники двух клининговых компаний начали очищать скульптуры.

«Совместная акция — мы торгующая организация (ГК "Армада". — Прим. ред.), производитель аппаратов гидроабразивных ("Авилон". — Прим. ред.) и "Горзеленхоз". В честь Дня города мы решили сделать акцию совместную — очистить скульптуры в Первомайском сквере. Их здесь четыре, из мрамора», — рассказала представитель группы компании «Армада» Екатерина Селевёрстова.

Скульптуры отмоют от надписей и вернут им первозданный вид.