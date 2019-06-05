«Его довели до критического состояния»: дочь экс-главы клиники Мешалкина заявила о невиновности отца

Марина Караськова — дочь задержанного экс-директора клиники Мешалкина, известного кардиохирурга и академика Александра Караськова — рассказала об уголовном деле и состоянии здоровья отца и матери. Одно из судебных заседаний, назначенных на 5 июня, перенесли из-за серьёзной угрозы жизни Александру Караськову.

Сегодня, 5 июня, Центральный районный суд Новосибирска назначил два судебных заседания, на которых решается вопрос об аресте Александра Караськова и его жены Ирины Бойцовой, которая занимала в клинике пост замдиректора по организационно-клинической работе. Их задержали 3 июня — предположительно, по делу о хищении в особо крупных размерах, они стали фигурантами вместе с кардиохирургом Евгением Покушаловым. Его обвиняют в хищении 1,3 миллиарда рублей.



Утром 4 июня Караськова увезли из изолятора в горбольницу № 1 — он оказался в кардиореанимации. Сегодняшнее заседание пришлось отложить из-за тяжёлого состояния врача.

Дочь задержанного Марина Караськова — врач-дерматовенеролог — рассказала корреспонденту НГС о ситуации с её родителями.

«Третьего числа был день рождения сына моего, я пригласила родителей в гости. Мне позвонил адвокат, и стало известно, что их допрашивают, производится обыск в доме. Дом они этот зарегистрировать не успели (речь идёт о скандале с незадекларированным домом Караськова. — Прим. ред.), был зарегистрирован только участок. И в силу большой занятости Александра Михайловича он не успел его зарегистрировать. Неоднократно летали дроны, это всё снимали, хотя он не представляет из себя какого-то особого предмета роскоши, обычный дом — ничего там особенного, двухэтажный, участок относительно небольшой, но ухоженный, потому что у меня мама активно этим занимается.

Поступила информация, что их допрашивают, затем их увезли в изолятор, каким образом производились допросы — мне неизвестно, но я так подозреваю, что очень сильно на людей психологически давили», — объяснила Марина Караськова.



Утром во вторник, 4 июня, она узнала через адвокатов, что стало плохо её матери — у неё четвёртая степень варикозной болезни, а также бронхолёгочные спазмы («а в камере холодно, там курят»). Скорую ей не стали вызывать. Караськов также почувствовал себя резко плохо — его увезли в реанимацию, сейчас он находится в очень тяжёлом состоянии из-за инфаркта, подтвердила дочь хирурга.



Мать Марины Караськовой — Ирина Бойцова (падчерица самого академика Евгения Мешалкина) — также почувствовала себя плохо в изоляторе. Её судебное заседание не отложили Фото: Мария Морсина / НГС

Насколько известно Марине Караськовой, её родители действительно проходят по делу о хищениях в особо крупных размерах, но до того, как их задержали, они не искали себе юристов.

«Он верил в правосудие, верил в людей, в свою значимость в медицинской среде, медицинской общественности, в политической, и что так с ним поступить просто никто не может. Но как мы видим, человек был доведён просто до критического состояния, и я как дочь занимаюсь сейчас поисками адвокатов, юристов компетентных.

Александр Михайлович ни в чём не виновен <…>. Если бы он присваивал себе такие суммы денег, простите, мы бы, наверное, уже находились не в этом городе, и наши дети, внуки учились бы за границей в каких-то престижных вузах, школах. У нас таких денег нет, поэтому нет, конечно. Да, люди могут себе позволить ездить на хороших машинах, жить в нормальных [условиях] — что он, в шалаше должен жить, что смеяться? Человек, который всю жизнь положил на институт?