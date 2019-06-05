Сотня новосибирцев пришла в Первомайский сквер растянуть позвоночник

Новосибирцы массово вышли на зарядку в Первомайском сквере — вместе с автором методики оздоровительной гимнастики Владимиром Ефремовым горожане занимались растяжкой. Летние занятия проходят в парках Новосибирска уже 15 лет — сегодня на открытие сезона пришли около сотни участников.
«Длительное время я занимаюсь научной работой в плане оздоровления и профилактики болезней позвоночника и суставов. Гимнастика направлена на оздоровление, на обучающую программу для людей, у которых есть проблемы с позвоночником. В основном это система упражнений на растяжку. Человек получает нагрузку на позвоночник каждый день, а снимать эту нагрузку у него либо нет возможности, либо времени, либо человек не знает как. Поэтому 15 лет назад я впервые провёл парковую гимнастику», — рассказал Владимир Ефремов.
Занятия будут проходить еженедельно на трёх площадках: по средам в Первомайском сквере с 9:30 и на аллее улицы Вертковской около Дома радио в 17:30, а по пятницам в 11:00 на улице Эйхе перед Домом молодёжи в Первомайском районе.
Прошлым летом новосибирцы провели в Первомайском сквере флешмоб «Навстречу солнцу» — десятки горожан пришли к фонтану с ковриками и занимались йогой.