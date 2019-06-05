Сотня новосибирцев пришла в Первомайский сквер растянуть позвоночник

Новосибирцы массово вышли на зарядку в Первомайском сквере — вместе с автором методики оздоровительной гимнастики Владимиром Ефремовым горожане занимались растяжкой. Летние занятия проходят в парках Новосибирска уже 15 лет — сегодня на открытие сезона пришли около сотни участников.

«Длительное время я занимаюсь научной работой в плане оздоровления и профилактики болезней позвоночника и суставов. Гимнастика направлена на оздоровление, на обучающую программу для людей, у которых есть проблемы с позвоночником. В основном это система упражнений на растяжку. Человек получает нагрузку на позвоночник каждый день, а снимать эту нагрузку у него либо нет возможности, либо времени, либо человек не знает как. Поэтому 15 лет назад я впервые провёл парковую гимнастику», — рассказал Владимир Ефремов.