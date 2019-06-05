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Спорт

Сотня новосибирцев пришла в Первомайский сквер растянуть позвоночник

В Новосибирске начался новый сезон зарядок на свежем воздухе

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Владимир Ефремов будет проводить занятия по средам и пятницам

Фото: Дарья Януш / НГС

Новосибирцы массово вышли на зарядку в Первомайском сквере — вместе с автором методики оздоровительной гимнастики Владимиром Ефремовым горожане занимались растяжкой. Летние занятия проходят в парках Новосибирска уже 15 лет — сегодня на открытие сезона пришли около сотни участников.

«Длительное время я занимаюсь научной работой в плане оздоровления и профилактики болезней позвоночника и суставов. Гимнастика направлена на оздоровление, на обучающую программу для людей, у которых есть проблемы с позвоночником. В основном это система упражнений на растяжку. Человек получает нагрузку на позвоночник каждый день, а снимать эту нагрузку у него либо нет возможности, либо времени, либо человек не знает как. Поэтому 15 лет назад я впервые провёл парковую гимнастику», — рассказал Владимир Ефремов.

Занятия будут проходить еженедельно на трёх площадках: по средам в Первомайском сквере с 9:30 и на аллее улицы Вертковской около Дома радио в 17:30, а по пятницам в 11:00 на улице Эйхе перед Домом молодёжи в Первомайском районе.

Прошлым летом новосибирцы провели в Первомайском сквере флешмоб «Навстречу солнцу» — десятки горожан пришли к фонтану с ковриками и занимались йогой.

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ТЕКСТ

Дарья Януш

ТЕГИ

уличная гимнастикалечение позвоночника и суставов

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КОММЕНТАРИИ (8)

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timurkun
5 июн 2019 в 12:01

Я уж подумал, что дыбу в сквер завезли.

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Директор Завода (Ржака)
5 июн 2019 в 11:55

На работу лучше бы устроились.

Старушенция
5 июн 2019 в 12:19

Это очень хорошее дело. И особенно полезно в возрасте. Впрочем, и ходить на эти занятия работающим людям довольно сложно, так что бабушки-дедушки - вперёд!